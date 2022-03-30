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Подоляк про мирний договір з Росією: на конкретику вийдемо за лічені дні

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Українська делегація на переговорах з Росією сподівається, що на конкретику за мирним договором вдасться вийти за лічені дні. Документ має містити ключові гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Україна повинна отримати фундаментальні ключові гарантії безпеки, щоб ми не отримали ще одну війну. Тому я думаю, що ми вийдемо на конкретику, на конкретизацію цього договору буквально за лічені дні. І він влаштує всі країни-гаранти", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Подоляк розповів, коли може пройти всеукраїнський референдум щодо мирного договору з Росією.

Зазначимо, сьогодні у президента Росії Володимира Путіна заявили, що поки не бачать проривів у переговорах з українською стороною, але зазначають, що офіційний Київ почав формулювати пропозиції письмово.

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