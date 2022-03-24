Подоляк про місяць війни: "Україна стала глобальним лідером"

За його словами, за цей нелегкий час кожен показав хто є хто.

"Місяць великої війни за свободу нашої держави позаду. Чи є в нас надія? В нас є віра в те, що ми точно переможемо. Місць війни показав хто є хто. Є окремі люди, які живуть в минулому і продовжують політичну істерику. Це завжди було, буде і навіть війна не може це змінити", - сказав він.

Також він додав, що 95% людей сьогодні живуть в іншій Україні, яка показала цілому світу, що таке велика нація.

"Україна сьогодні диктує політично-глобальну моду. Україна сьогодні диктує правила гри та стала глобальним лідером. Президент України особистість №1 в цьому світі. І я думаю, що завтра все буде по-українськи", - додав Подоляк.