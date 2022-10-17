Подоляк - Маску: если капитулировать перед Россией SpaceX станет SpaceZ во главе с Рогозином

Если капитулировать перед Россией из-за ядерного жантажа, страна-агрессор будет дальше продвигаться и захватывать новые страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Если каждый раз капитулировать перед Россией, услышав ядерные угрозы, через сколько итераций этого противостояния SpaceX станет SpaceZ с "Дмитрием Рогозиным" как СЕО? И сколько еще стран начнут хаотичную ядерную гонку, чтобы защитить себя? Сомнительная стратегия", - написал он.

Отметим, что ранее глава SpaceX Илон Маск высказался по поводу временно оккупированного Крыма. Так, он отметил, что "Крым абсолютно точно рассматривается Россией как неотъемлемая часть России".

Маск написал, что остров имеет критическое значение для нацбезопасности России, поскольку он является ее южной военно-морской базой.

"С их точки зрения, потеря Крыма - это все равно, что для США потеря Гавайских островов и Перл-Харбора", - написал Маск.

Кроме того, глава SpaceX предположил, что если Россия предстанет перед выбором: потерять Крым или применить ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее.

"Мы уже всячески вводили санкции/отсекали Россию, так что им еще терять? Если мы уничтожим Россию ядерным оружием, они уничтожат нас, и тогда у нас будет Третья мировая война", - добавил он.

Ранее Илон Маск заявлял, что РФ имеет возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами менее чем за 30 минут.

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