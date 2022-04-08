Подоляк про дату очних переговорів з Росією: зараз давати терміни неправильно

На сьогодні невідомо, коли відбудуться мирні переговори делегацій України та Росії в очному форматі. Конкретна дата може залежати від ситуації на фронтах.

"На жаль, війна не має конкретних термінів: ми до цього дня досягнемо цього і цього. Так само, як і переговорний процес, основні, фундаментальні положення якого залежать від ситуації на фронтах", - зазначив він.

Подоляк відзначив роль Збройних сил України, які на полі бою створюють умовно комфортні умови для переговірників, дозволяючи пропонувати якісь формули і наполягати на їх імплементації.

"Але давати якісь терміни, з урахуванням того, що інтенсивність бойових дій не зменшується, а навпаки наростає, зараз було б неправильно. Я розумію, що в Україні дуже багато хто любить говорити: через два тижні щось вже закінчиться, через день щось візьмемо і т.д. Цю хворобу вже треба якось вилікувати", - додав Подоляк.