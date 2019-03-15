Підкуп виборців зникне як явище лише після подолання бідності, - Ляшко

Ляшко наполягає на підвищенні доходів українців

Подкуп избирателей исчезнет как явление лишь после преодоления бедности. Такое мнение в комментарии журналистам высказал лидер Радикальной партии, народный депутат и кандидат в президенты Олег Ляшко.

По словам Ляшко, переход с мажоритарной на пропорциональную систему выборов проблему не решит, если не повышать доходы украинцев.

"Что пропорциональная, что мажоритарная система – это коррупция при нынешней власти. На мажоритарке раздают по 300-500 гривен, чтобы подкупить украинцев. При пропорциональной системе будут раздавать мешки денег лидерам партий, чтобы они брали в список. Поэтому нужна реальная ответственность за коррупцию – возвращение смертной казни, сокращение численности депутатов и введение механизма их отзыва, чтобы Дамоклов меч ответственности висел над всеми чиновниками. Тогда будет не важно, какая система выборов", - отметил Ляшко.

Он убежден, что ключевое для уничтожения коррупции – это преодоление бедности.

"Самый питательный навоз для коррупции – это бедность, до которой довела людей нынешняя власть. И сегодня, за три недели до выборов, власть имитирует, что преодолевает бедность. Раздает подачки перед выборами, а после них – на 40% с 1 мая увеличит стоимость газа и вдвое большие счета выставят людям за коммуналку. Вот какую аферу планирует власть. Президент Ляшко отменит решение правительства о повышении цен на газ, введет мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг и не даст грабить людей!", - заверил Ляшко.