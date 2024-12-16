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События в Сирии показали, что Россия способна терпеть поражения, - Сибига

Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

События в Сирии в очередной раз показали, что Россия не так сильна, как кажется. Она способна терпеть поражения и отступать.

Об этом завил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

"События в Сирии - это впечатляющий провал Кремля, который демонстрирует, что Россия способна терпеть поражения и отступать. Ее можно и нужно принудить к миру. Это возможно только при условии нашей силы и единства", - отметил он.

Сибига принял онлайн-участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, где выразил благодарность европейским партнерам за принятие 15-го санкционного пакета против России и усиление давления на теневой флот Москвы.

Сибига призвал союзников продолжить повышение цены войны для агрессора и его экономики.

"Следует продолжить повышать давление благодаря секторальным санкциям против российской металлургии, энергетики и других критически важных сфер. Чем ниже будут цены на нефть и энергетические доходы для России, тем ближе будет справедливый мир", - подчеркнул министр.

Глава МИД выразил благодарность европейским союзникам за их поддержку Украины в течение этого важного года и призвал сохранять единство ради достижения мира благодаря силе.

 

Напомним, режим Башара Асада пал в течение десяти дней. Сам диктатор был вынужден бежать на Россию, где получил убежище от Путина.

По данным Reuters, Асад держал в секрете свои планы побега из страны даже от родственников. Он солгал армии, что военная помощь от России уже в пути, и уехал в Москву втайне от всех.

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