События в Сирии показали, что Россия способна терпеть поражения, - Сибига

"События в Сирии - это впечатляющий провал Кремля, который демонстрирует, что Россия способна терпеть поражения и отступать. Ее можно и нужно принудить к миру. Это возможно только при условии нашей силы и единства", - отметил он.

Сибига принял онлайн-участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, где выразил благодарность европейским партнерам за принятие 15-го санкционного пакета против России и усиление давления на теневой флот Москвы.

Сибига призвал союзников продолжить повышение цены войны для агрессора и его экономики.

"Следует продолжить повышать давление благодаря секторальным санкциям против российской металлургии, энергетики и других критически важных сфер. Чем ниже будут цены на нефть и энергетические доходы для России, тем ближе будет справедливый мир", - подчеркнул министр.

Глава МИД выразил благодарность европейским союзникам за их поддержку Украины в течение этого важного года и призвал сохранять единство ради достижения мира благодаря силе.