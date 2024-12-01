Подольский мост уже открыт для всех, кроме грузовиков. Кличко показал видео

"С сегодня Подольским мостовым переходом поехали легковые авто и городской пассажирский транспорт общего пользования. Теперь на мост можно заехать: с правого берега - с ул. Набережно-Крещатицкая, а выехать на ул. Петра Вершигоры. С левого берега заезд - с ул. Петра Вершигоры , выезд – на ул. Набережно-Рыбальскую”, – написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что маршрут пролегает в том числе по новому туннелю, который соединяет мостовой переход со съездом на ул. Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина. Так что добраться из Троещины в центр города теперь можно гораздо быстрее, подчеркнул Кличко.

Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока остается закрытым. Работы по благоустройству и обустройству территории возле тоннеля продолжаются и должны завершиться до конца года. Специалисты работают на объекте 24/7, подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Кличко обещал, что Подольский мост откроется для легковых автомобилей и пассажирского транспорта 1 декабря. Совет обороны Киева поддержал такое решение.

Проект Подольского мостового перехода был утвержден еще в 1994 году. А открыть мост обещали в 2002 году. Однако строительство постоянно задерживалось и откладывалось, хотя каждый предыдущий мэр Киева обещал завершить этот грандиозный проект и открыть мост. Выполнил обещание Виталий Кличко.