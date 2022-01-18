Підготовка українських військових у країнах НАТО. Словаччина вже спростувала

Видання The New York Times писало, що США планують тренувати українських військових у країнах НАТО. Однак, Словаччина, яка згадувалася в матеріалі, вже це спростувала.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Pravda .

"Ми ніколи не обговорювали таку можливість", - кажуть у міністерстві.

Нагадаємо, раніше видання писало, що в Білому домі розглядають можливість організації навчання українських військових в довколишніх країнах, що входять до східного флангу НАТО. Зокрема, Польщі, Румунії та Словаччини.

Зазначимо, у Польщі заявили, що потрібно бути готовими до можливого вторгнення Росії в Україну в найближчі дні.