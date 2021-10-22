Підготовка до польоту на орбіту. SpaceX перевірила роботу двигуна Starship

Компанія SpaceX американського винахідника та мільярдера Ілона Маска готується до запуску на орбіту свого космічного корабля Starship. Компанія провела пробний запуск вакуумного двигуна Raptor.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX .

На відео, яке опублікувала компанія, можна помітити, що спочатку запалили перший вакуумний двигун, а потім другий. Вогневі випробування пройшли успішно, хоч під час них і відлетіли декілька захисних плиток.

Надважка ракета Starship у майбутньому має замінити ракети Falcon, які сьогодні SpaceX використовує для запуску супутників та космічних кораблів. Ракета Starship складається з двох повністю багаторазових ступенів.

SpaceX планує використовувати Starship в пілотованих місіях для створення космічних баз на Марсі та Місяці.