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Підготовка до польоту на орбіту. SpaceX перевірила роботу двигуна Starship

Автор: Дмитро Левицький

Компанія SpaceX американського винахідника та мільярдера Ілона Маска готується до запуску на орбіту свого космічного корабля Starship. Компанія провела пробний запуск вакуумного двигуна Raptor.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX.

На відео, яке опублікувала компанія, можна помітити, що спочатку запалили перший вакуумний двигун, а потім другий. Вогневі випробування пройшли успішно, хоч під час них і відлетіли декілька захисних плиток.

Надважка ракета Starship у майбутньому має замінити ракети Falcon, які сьогодні SpaceX використовує для запуску супутників та космічних кораблів. Ракета Starship складається з двох повністю багаторазових ступенів.

SpaceX планує використовувати Starship в пілотованих місіях для створення космічних баз на Марсі та Місяці.

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SpaceXЗапуск ракети