Фото: Новорічні вироби своїми руками (pixabay.com)

Свинки з піни для гоління, сніговики зі шкарпеток, зірки з дроту та інші ідеї виробів на Новий рік 2019 своїми руками

Вироби на Новий рік своїми руками не потребують особливих витрат часу і видатних творчих здібностей. Новорічний декор для дому та прикраси на ялинку можна легко і весело змайструвати разом із дітьми.

Зимові вироби для подарунка

Наближаються чарівні зимові свята. Оригінальним подарунком під ялинку для рідних і близьких стануть вироби своїми руками. Разом з дитиною їх легко зробити з підручних матеріалів. Пропонуємо кілька цікавих варіантів дитячих виробів на Новий рік.

Символ 2019 року: свинка з піни для гоління

Забавні хрюшки своїми руками виходять з найдоступніших матеріалів. Їх можна повісити на ялинку або подарувати рідним в якості милого новорічного презенту.

Фото: Свинки на Новий рік 2019 своїми руками (instagram.com/fun_mom_boys) ⠀

Для створення свинок знадобиться:

прозорі пластикові кришки від сметани;

клей ПВА;

піна для гоління;

щільна бумага або тканина;

акрилова фарба або гуаш рожевого кольору;

гудзик і дві чорні намистинки;

бант або стрічка для квітів;

клей-пістолет.

Покрокова інструкція:

У мисці змішати піну для гоління і трохи клею ПВА, додати рожеву фарбу і ретельно перемішати;

Заповнити сумішшю кришки - вийде основа для мордочки;

Поки основа не застигла, зробити очі з намистин і п'ятачок з гудзика;

З паперу або фетру вирізати вушка і також вставити в форму;

За допомогою клейового пістолета закріпити бантик і петельку, якщо виріб буде використовуватися в якості іграшки на ялинку.

Сніговик із шкарпеток

Необхідні матеріали:

білі шкарпетки;

наповнювач;

щільна тканина;

клей;

ножиці;

нитка з голкою;

бісер, намистини, гудзики для декору.

Святкові снеговички робляться зі звичайних трикотажних шкарпеток білого кольору. Також для вироби знадобиться синтепух або інший наповнювач (вата, холлофайбер або крупа). З фетру потрібно буде зробити елементи одягу снеговичка, для очей використовувати бісер, намистинки. Допоміжні матеріали: клей, ножиці, білі нитки, голка.

Фото: Як зробити новорічного сніговика своїми руками (instagram.com/lavkakleva)

Вироби своїми руками з шишок: ялинкові іграшки

Існує велика різноманітність новорічного декору з використанням шишок. Їх додають у різдвяні вінки, композиції зі свічками, покривають блискітками і вішають на ялинку, прикрашають новорічні подарунки, використовують для виробів у вигляді смішних звіряток (сови, їжачки, олені). Найпростіший варіант виробу своїми руками з шишок, який під силу зробити навіть маленькій дитині, - іграшки на ялинку.

Для виготовлення такої іграшки знадобиться: шишки сосни і ялини, біла акрилова фарба, сіль або цукор, золота фарба в балончику, нитка-шпагат, стрічки різних кольорів для бантиків. Допоміжні матеріали: губка, пластикова тарілка, клей.

Відео: Вироби своїми руками з шишок (YouTube/Aina Baldzenka)

Дитячі новорічні вироби своїми руками

Головний атрибут новорічного свята - ялинка. На додаток до зеленої красуні , якак пахне пахне лісовою свіжістю, можна зробити оригінальні іграшки-зірочки.

Матеріали:

намистинки різного розміру;

дріт;

ручка і олівець;

плоскогубці;

стрічка.

Фото: Зірочка з намистин на ялинку своїми руками (instagram.com/isolabellasalon)

Спочатку необхідно визначитися з розмірами іграшки. Для цього потрібно намалювати шаблон зірки на папері. Потім на дріт нанизати намистинки і зігнути її за обраним шаблоном. Плоскогубцями або ножицями відрізати зайві шматочки дроту. Зі стічки зробити петельку і прикріпити її на отриману зірочку..

Як зробити снігову кулю своїми руками

Чарівна куля з блискітками - один з найкрасивіших елементів новорічного декору.

Відео: Вироби на Новий рік (YouTube/AmyFamily DIY)

Щоб його зробити самостійно, будуть потрібні: банка для спецій або з-під дитячого харчування, фігурка янгола (можна взяти іграшки з "Кіндер сюрпризу"), гліцерин, дистильована вода, блискітки, клей швидкого висихання, клейовий пістолет, мереживо для декору, пластилін.

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Відео: РБК-Україна