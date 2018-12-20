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Вироби на Новий рік своїми руками

STYLERЖиття    20.12.2018 - 09:00
Вироби на Новий рік своїми руками
Фото: Новорічні вироби своїми руками (pixabay.com)

Свинки з піни для гоління, сніговики зі шкарпеток, зірки з дроту та інші ідеї виробів на Новий рік 2019 своїми руками

Вироби на Новий рік своїми руками не потребують особливих витрат часу і видатних творчих здібностей. Новорічний декор для дому та прикраси на ялинку можна легко і весело змайструвати разом із дітьми.

Зимові вироби для подарунка

Наближаються чарівні зимові свята. Оригінальним подарунком під ялинку для рідних і близьких стануть вироби своїми руками. Разом з дитиною їх легко зробити з підручних матеріалів. Пропонуємо кілька цікавих варіантів дитячих виробів на Новий рік.

Символ 2019 року: свинка з піни для гоління

Забавні хрюшки своїми руками виходять з найдоступніших матеріалів. Їх можна повісити на ялинку або подарувати рідним в якості милого новорічного презенту.

    Свинки на Новий рік 2019 своїми рукамиФото: Свинки на Новий рік 2019 своїми руками (instagram.com/fun_mom_boys)

    Для створення свинок знадобиться:

    • прозорі пластикові кришки від сметани;
    • клей ПВА;
    • піна для гоління;
    • щільна бумага або тканина;
    • акрилова фарба або гуаш рожевого кольору;
    • гудзик і дві чорні намистинки;
    • бант або стрічка для квітів;
    • клей-пістолет.

    Покрокова інструкція:

    • У мисці змішати піну для гоління і трохи клею ПВА, додати рожеву фарбу і ретельно перемішати;
    • Заповнити сумішшю кришки - вийде основа для мордочки;
    • Поки основа не застигла, зробити очі з намистин і п'ятачок з гудзика;
    • З паперу або фетру вирізати вушка і також вставити в форму;
    • За допомогою клейового пістолета закріпити бантик і петельку, якщо виріб буде використовуватися в якості іграшки на ялинку.

    Сніговик із шкарпеток

    Необхідні матеріали:

    • білі шкарпетки;
    • наповнювач;
    • щільна тканина;
    • клей;
    • ножиці;
    • нитка з голкою;
    • бісер, намистини, гудзики для декору.

    Святкові снеговички робляться зі звичайних трикотажних шкарпеток білого кольору. Також для вироби знадобиться синтепух або інший наповнювач (вата, холлофайбер або крупа). З фетру потрібно буде зробити елементи одягу снеговичка, для очей використовувати бісер, намистинки. Допоміжні матеріали: клей, ножиці, білі нитки, голка.

    Як зробити новорічного сніговика своїми руками Фото: Як зробити новорічного сніговика своїми руками (instagram.com/lavkakleva)

    Вироби своїми руками з шишок: ялинкові іграшки

    Існує велика різноманітність новорічного декору з використанням шишок. Їх додають у різдвяні вінки, композиції зі свічками, покривають блискітками і вішають на ялинку, прикрашають новорічні подарунки, використовують для виробів у вигляді смішних звіряток (сови, їжачки, олені). Найпростіший варіант виробу своїми руками з шишок, який під силу зробити навіть маленькій дитині, - іграшки на ялинку.

    Для виготовлення такої іграшки знадобиться: шишки сосни і ялини, біла акрилова фарба, сіль або цукор, золота фарба в балончику, нитка-шпагат, стрічки різних кольорів для бантиків. Допоміжні матеріали: губка, пластикова тарілка, клей.

    Відео: Вироби своїми руками з шишок (YouTube/Aina Baldzenka)

    Дитячі новорічні вироби своїми руками

    Головний атрибут новорічного свята - ялинка. На додаток до зеленої красуні , якак пахне пахне лісовою свіжістю, можна зробити оригінальні іграшки-зірочки.

    Матеріали:

    • намистинки різного розміру;
    • дріт;
    • ручка і олівець;
    • плоскогубці;
    • стрічка.

    ірочка з намистин на ялинку своїми рукамиФото: Зірочка з намистин на ялинку своїми руками (instagram.com/isolabellasalon)

    Спочатку необхідно визначитися з розмірами іграшки. Для цього потрібно намалювати шаблон зірки на папері. Потім на дріт нанизати намистинки і зігнути її за обраним шаблоном. Плоскогубцями або ножицями відрізати зайві шматочки дроту. Зі стічки зробити петельку і прикріпити її на отриману зірочку..

    Як зробити снігову кулю своїми руками

    Чарівна куля з блискітками - один з найкрасивіших елементів новорічного декору.

    Відео: Вироби на Новий рік (YouTube/AmyFamily DIY)

    Щоб його зробити самостійно, будуть потрібні: банка для спецій або з-під дитячого харчування, фігурка янгола (можна взяти іграшки з "Кіндер сюрпризу"), гліцерин, дистильована вода, блискітки, клей швидкого висихання, клейовий пістолет, мереживо для декору, пластилін.

    Раніше ми писали, де можна бюджетно відпочити на Новий рік 2019 в Україні.

    Також стало відомо, якою буде погода в новорічну ніч у всіх регіонах країни.

    Відео: РБК-Україна

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