На підтримку змін до Конституції вже є більше мільйона підписів, - БПП

Активісти ГО "Солідарність" провели збір підписів

Более одного миллиона подписей под обращениями народных депутатов Украины проголосовать за изменения в Конституцию Украины относительно неуклонного курса на членство в НАТО и ЕС собрали активисты ОО "Солидарность". Об этом на Согласительном совете сообщил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что сегодня более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский союз.

"Чтобы напомнить депутатам, что требования неизменности европейского пути – это не формальная статистика, Общественная организация "Солидарность" проводит всеукраинскую акцию по сбору подписей под обращением к народным депутатам в поддержку изменений к Конституции Украины. На сегодня собрано более одного миллиона подписей украинцев!", - сказал он.

"Перед нами стоят амбициозные задачи по углублению сотрудничества с НАТО и ЕС, укрепления обороноспособности государства и повышения социальных стандартов. Ключевой задачей для украинского парламента является окончательное принятие предложенных президентом Украины Петром Порошенко изменений в Конституцию относительно неуклонного курса на членство в НАТО и ЕС (рег. № 9037). Это решение, я уверен, в четверг будет иметь поддержку значительно больше, чем 300 украинских парламентариев. Мы продемонстрируем всему миру реализацию целенаправленного прагматичного курса Украины на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и Организации Североатлантического Договора", – добавил Герасимов.

Ключевой задачей для украинского парламента на этой пленарной неделе является окончательное принятие предложенных президентом Украины Петром Порошенко изменений в Конституцию относительно неуклонного курса на членство в НАТО и ЕС (регистрационный номер 9037).