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На підтримку змін до Конституції вже є більше мільйона підписів, - БПП

Новини » Політика    04.02.2019 - 15:55
На підтримку змін до Конституції вже є більше мільйона підписів, - БПП
Фото: Артур Герасимов (УНІАН)

Активісти ГО "Солідарність" провели збір підписів

Більше одного мільйона підписів під зверненнями до народних депутатів України проголосувати зміни до Конституції України щодо неухильного курсу на членство в НАТО та ЄС зібрали активісти ГО "Солідарність". Про це на Погоджувальній раді повідомив голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, повідомляє РБК-Україна.

Він наголосив на тому, що сьогодні більше 60% українців підтримують вступ України до Європейського союзу.

"Щоб нагадати депутатам, що вимоги незмінності європейського шляху – це не формальна статистика, Громадська організація "Солідарність" проводить всеукраїнську акцію зі збору підписів під зверненням до народних депутатів на підтримку змін до Конституції України. На сьогодні зібрано більше одного мільйона підписів українців!", - сказал он.

"Перед нами стоять амбітні завдання щодо поглиблення співпраці з НАТО і ЄС, посилення обороноздатності держави та підвищення соціальних стандартів. Ключовим завданням для українського парламенту є остаточне ухвалення запропонованих президентом України Петром Порошенком змін до Конституції щодо неухильного курсу на членство в НАТО і ЄС (реєстр. № 9037). Це рішення, я впевнений, у четвер матиме підтримку значно більше, ніж 300 українських парламентарів. Ми продемонструємо всьому світу реалізацію цілеспрямованого прагматичного курсу України на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та Організації Північноатлантичного Договору", – додав Герасимов.

Ключовим завданням для українського парламенту цього пленарного тижня є остаточне ухвалення запропонованих президентом України Петром Порошенком змін до Конституції щодо неухильного курсу на членство в НАТО і ЄС (реєстраційний номер 9037).

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