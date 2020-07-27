Підтримка України з боку США не зміниться після виборів президента, - посол

Посол України в США Володимир Єльченко вважає, що підтримка України з боку США не зміниться і після президентських виборів. Двопартійна підтримка не дозволить змінити курс, хто б не був обраний.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Єльченко припускає, що можуть бути якісь зміни в торговельно-економічних відносинах з Україною, є ряд обмежень щодо українського експорту, які можуть зняти.

"І в демократів, і в республіканців однакове адекватне ставлення до російської агресії і питання санкцій, тобто це також не зміниться, а це для нас сьогодні головне. І це ж стосується і підтримки України, фінансової, економічної, безпеки тощо", - сказав він.

Також, посол каже, що в Україні потрібно робити серйозні реформи, щоб зайшов американський інвестор.

"Ми чуємо заклики збільшувати суми інвестицій в Україну, а з іншого боку недостатньо робиться, щоб залучити їх", - додав він.

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