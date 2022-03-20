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Підтримка українців союзу з Польщею та Британією перевищила схвалення інтеграції з НАТО

Фото: Військовий союз України, Польщі та Великобританії підтримують 85% громадян (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі, Великобританії зросла з 61% (у січні) до 85%. У березні підтримка такого союзу вища, ніж підтримка інтеграція України з НАТО (72%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 44%респондентів вважають, що Україна має обов’язково вступити в НАТО, 42% - що Україна має продовжувати співпрацю з НАТО, але не ставати членом союзу. Співпрацю з НАТО поза членством в Альянсі підтримує більше людей ніж до війни, ця цифра збільшилась за рахунок тих, хто раніше казав, що з НАТО взагалі не потрібно співпрацювати (зараз таких лише 7%).

Найбільше прихильників вступу серед західних, центральних областей, на півдні та сході - більше підтримують співпрацю поза членством в Альянсі.

Опитування проведене 18 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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