Підтримує та дотримується обіцянок : ОТП Банк уже вкотре дарує автівки

«Отримати авто під час карантину? Та ще й не виходячи з дому? Гм, це якась фантастика», –засумніваєтесь ви. Але можете переконатися: в ОТП Банку – це реальність.

«Як банк може продемонструвати свою надійність у цей непростий час? Насамперед, суворим дотриманням своїх зобов`язань і лояльністю до кожного клієнта, у тому числі – до працівників малого і середнього бізнесу, а в цей карантинний період – особливо медичної сфери. Але, гадаю, не тільки цим. Погодьтеся, у нинішній складній ситуації цінуєш кожний, навіть маленький сюрприз. А ОТП Банк дає вам шанс не просто на маленький сюрприз, а на значну, не побоюсь цього слова, подію в житті української родини – власний автомобіль», – переконаний Володимир Мудрий, член Правління, який відповідає за роздрібний бізнес.

Ось підтвердження: клієнт ОТП Банку Костянтин Кочержинський з Первомайська (Миколаївська обл.) став переможцем першого етапу однієї з найбільших банківських акцій «Автозабава 2.0», який отримав подарунок – новеньку Suzuki Vitara.

«Треба вірити, що мрії збуваються! І ОТП Банк уже другий рік поспіль дарує вам нагоду здійснити хоча б одну. Минулого року яскравий кросовер отримали 5 клієнтів банку з усієї країни. А цьогоріч акція «Автозабава 2.0» триватиме з 1 лютого до 30 листопада 2020 року та включатиме 5 етапів. Наступних переможців визначатимуть 15 червня, 14 серпня, 15 жовтня та 15 грудня 2020 року», – продовжує пан Володимир.

Як взяти участь та отримати шанс виграти автівку? Умови прості й доступні для виконання більшості клієнтів ОТП Банку:

необхідно зареєструватися на офіційній сторінці акції; відкрити строковий депозит на суму від 10 000 грн, строком від 6 місяців (дата закінчення – не раніше закінчення звітного етапу акції); розраховуватися карткою Mastercard за покупки та послуги на суму від 5 000 грн та більше у звітному етапі акції.

Виконуйте всі три умови – це ваші три кроки до мрії.

Акція проходить за підтримки Mastercard та Suzuki.

Тож карантин – аж ніяк не перешкода для здійснення мрії.

І пам`ятайте: ОТП Банк не просто обіцяє, а виконує