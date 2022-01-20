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Підробляли COVID-сертифікати та дипломи. У Києві викрили "дует поліграфістів"

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Київська область, Четвер 20 січня 2022 16:07
Підробляли COVID-сертифікати та дипломи. У Києві викрили "дует поліграфістів" Фото: у Києві викрили "схему" збуту COVID-сертифікатів та дипломів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві викрили фотографа, який разом зі спільницею продавав підроблені COVID-сертифікати. Разом з тим, фігуранти організували продаж фейкових дипломів та атестатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

За інформацією правоохоронців, зловмисники розміщували в інтернеті оголошення, а також поширювали рекламні листівки про виготовлення дипломів, атестатів, сертифікатів про вакцинацію та інших документів.

Зокрема, замовлення довідок, у тому числі про разову вакцинацію та міжнародних COVID-сертифікатів здійснювалося через месенджер. Вартість одного такого "сертифікату" стартувала від 100 доларів.

Відомо, що фігуранти виготовляли підробки у Києві та відправляли їх службою доставки по всій території України.

Зазначено, що дані фейкових документів не вносились до жодної із електронних баз Мінцифри.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів та вилучили: принтери, бланки дипломів, атестатів та сертифікатів та інші документи, що підтверджують причетність зловмисників до цієї "схеми".

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Йому загрожує ув’язнення на строк 3 від до 8 років.

Нагадаємо, у столичній лікарні викрили схему вимагання хабарів з практикуючих лікарів. При цьому фігуранти займалися підробкою COVID-сертифікатів.

Додамо, за 2021 рік СБУ викрила понад 100 угруповань з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів та довідок про негативний результат ПЛР-тестів.

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