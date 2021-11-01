Підробка COVID-сертифікатів в Україні: чи відмовиться ЄС визнавати український документ
В Україні є проблема підробки сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Однак загрози, що Україна буде виключена з довірчої мережі електронного здоров'я ЄС, поки немає.
Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.
За її словами, Україна пройшла оцінку технічної відповідності, тобто українські COVID-сертифікати повністю відповідають всім вимогам ЄС і підробити їх неможливо.
"Можна тільки внести недостовірні дані в електронну систему охорони здоров'я, але масово такі випадки поки не фіксуються. Це поодинокі факти і ведуться кримінальні провадження", - повідомила вона.
Нагадаємо, МОЗ назвав умови анулювання COVID-сертифіката.
Крім того, в Нацполіції розповіли, які схеми підробки COVID-сертифікатів існують в Україні.