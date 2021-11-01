Підробка COVID-сертифікатів в Україні: чи відмовиться ЄС визнавати український документ

В Україні є проблема підробки сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Однак загрози, що Україна буде виключена з довірчої мережі електронного здоров'я ЄС, поки немає.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.