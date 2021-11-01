ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Підробка COVID-сертифікатів в Україні: чи відмовиться ЄС визнавати український документ

Новость на русском →
Київ, Понеділок 01 листопада 2021 11:33
Підробка COVID-сертифікатів в Україні: чи відмовиться ЄС визнавати український документ Фото: чи відмовиться ЄС визнавати український COVID-сертифікат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

В Україні є проблема підробки сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Однак загрози, що Україна буде виключена з довірчої мережі електронного здоров'я ЄС, поки немає.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

За її словами, Україна пройшла оцінку технічної відповідності, тобто українські COVID-сертифікати повністю відповідають всім вимогам ЄС і підробити їх неможливо.

"Можна тільки внести недостовірні дані в електронну систему охорони здоров'я, але масово такі випадки поки не фіксуються. Це поодинокі факти і ведуться кримінальні провадження", - повідомила вона.

Нагадаємо, МОЗ назвав умови анулювання COVID-сертифіката.

Крім того, в Нацполіції розповіли, які схеми підробки COVID-сертифікатів існують в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинації
NEWS
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
DAILY
Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно