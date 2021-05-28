Пригнічують демократію. Столтенберг назвав подібності Білорусі і РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в поведінці Білорусі та Росії є подібності. Зокрема, це стосується придушення демократичних процесів.
Про це він сказав під час візиту до Португалії, передає прес-служба НАТО.
За його словами, Білорусь і Росія "пригнічують демократичні протести, опозицію, використовують кібератаки".
Столтенберг зазначив, що в НАТО повинні приймати це всерйоз, тому що така поведінка неприйнятна для тих цінностей Альянсу.
"Тому НАТО продовжить адаптуватися, підтримувати своїх партнерів у Грузії та Україні", - додав він.
Напередодні, Столтенберг заявив, що НАТО стежить за ситуацією щодо примусової посадки в Білорусі літака Ryanair і повідомленням про затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Альянс зажадав міжнародного розслідування даної ситуації.
Крім того, Столтенберг в розмові про дослідження проблем світу підкреслив важливість військового стримування. Як приклад він навів відносини Росії і НАТО.