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Пригнічують демократію. Столтенберг назвав подібності Білорусі і РФ

Автор: Даша Харченко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в поведінці Білорусі та Росії є подібності. Зокрема, це стосується придушення демократичних процесів.

Про це він сказав під час візиту до Португалії, передає прес-служба НАТО.

За його словами, Білорусь і Росія "пригнічують демократичні протести, опозицію, використовують кібератаки".

Столтенберг зазначив, що в НАТО повинні приймати це всерйоз, тому що така поведінка неприйнятна для тих цінностей Альянсу.

"Тому НАТО продовжить адаптуватися, підтримувати своїх партнерів у Грузії та Україні", - додав він.

Напередодні, Столтенберг заявив, що НАТО стежить за ситуацією щодо примусової посадки в Білорусі літака Ryanair і повідомленням про затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Альянс зажадав міжнародного розслідування даної ситуації.

Крім того, Столтенберг в розмові про дослідження проблем світу підкреслив важливість військового стримування. Як приклад він навів відносини Росії і НАТО.

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Новини України НАТОРосійська ФедераціяБілорусьЄнс Столтенберг