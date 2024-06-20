"Налог на роскошь" 2024: сколько и за какое имущество придется платить украинцам

Содержание

За какую недвижимость и сколько придется заплатить

Ставка "налога на роскошь" рассчитывается в процентах от минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января отчетного года, и не может превышать 1,5% за 1 кв м.

В 2024 году этот налог начисляется за отчетный 2023 год. Соответственно, в расчетах нужно отталкиваться от минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года, которая составляла 6 700 гривен. Согласно этим расчетам, максимальная ставка за 1 кв м не может превышать 100,5 грн (6700 х 1,5%).

Важно, что размер ставки налога определяется по решению сельского, поселкового или городского совета, где находится недвижимость. Размер ставки именно в вашем регионе можно узнать на сайте Налоговой.

Какая недвижимость подлежит налогообложению:

квартиры площадью более 60 кв м

дома площадью более 120 кв м

разные типы жилой недвижимости площадью от 180 кв м

При этом налогообложению подлежат только "лишние" метры. То есть, если у человека квартира площадью 70 кв м, то он должен заплатить только за 10 кв м, которые превышают "норму".

Если в собственности гражданина есть недвижимость общей площадью более 300 кв м (для квартиры) и/или 500 кв м (для дома), тогда к сумме налога добавляется еще 25 000 грн в год за каждый такой объект жилой недвижимости.

Владелец с помощью онлайн-калькулятора может самостоятельно рассчитать, сколько придется заплатить за его недвижимость.

Если не заплатить "налог на роскошь" в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления-решения, то человеку начислят долг.

Калькулятор начисления налога на недвижимость (скриншот; источник: tax.gov.ua)

Кто может не платить за "лишние" метры

Законодательство освобождает от "налога на роскошь" граждан, чья недвижимость расположена в зонах ведения боевых действий или на временно оккупированной территории. Также его могут не платить украинцы, чье жилье разрушено или сильно повреждено в результате войны.

Кроме этого, налог на "роскошь" могут не платить:

многодетные семьи

одинокие матери, воспитывающие сирот или детей с инвалидностью

участники АТО

учебные заведения

религиозные организации

За какие модели авто придется заплатить

Под налог попадают автомобили, стоимость которых составляет более 375 минимальных зарплат. Соответственно налогообложению подлежат автомобили, которые стоят более 2,663 млн грн. При этом надо учитывать возраст машины, некоторые модели не облагаются налогом, если они старше 2 лет, некоторые - 5 лет.

Ставка транспортного налога - 25 тыс. грн за автомобиль.

В этом году в перечне подлежащих налогообложению авто - 184 модели. Среди них: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla. Полный список авто, за которые придется платить в этом году, можно узнать на сайте Министерства экономики Украины.

Чтобы проверить, попадает ли ваш автомобиль под налог, нужно рассчитать его приблизительную рыночную стоимость. Для этого на сайте Минэкономики (по вышеуказанной ссылке) в соответствующую графу следует ввести марку, модель и год выпуска машины.

Если человек приобрел автомобиль посреди года, то налог уплачивается пропорционально только за те месяцы, когда автомобиль находился в его собственности.

Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней после получения уведомления, юридические - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Средства за уплату "налога на роскошь" идут в местные бюджеты.

Владельцы могут самостоятельно проверить, подлежит ли их авто налогообложению (скриншот; источник: me.gov.ua)