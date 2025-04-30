Налог для продавцов OLX, Rozetka и Prom. Законопроект зарегистрировали в Раде: детали
Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс относительно автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.
Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.
Основные изменения в Налоговый кодекс
Законопроект предусматривает дополнение Налогового кодекса новой статьей, которая будет регулировать международный обмен информацией о доходах через платформы. Операторы таких платформ обязаны подавать отчеты о доходах продавцов, которые используют их услуги.
Операторы платформ должны:
- проверять подотчетных продавцов;
- подавать отчеты в ГНС о доходах продавцов;
- регистрироваться в ГНС в течение 60 дней после определения статуса оператора.
Законопроект устанавливает виды деятельности, которые подлежат отчетности, в частности:
- аренда недвижимого имущества;
- продажа товаров;
- аренда транспортных средств.
Льготный режим налогообложения для продавцов
Физические лица - продавцы на платформах могут пользоваться льготным налогообложением со ставкой 5%. Для этого они должны соответствовать ряду требований, в частности:
- иметь специальный текущий счет;
- не превышать объем дохода в 834 размера минимальной заработной платы.
Физические лица, осуществляющие не более трех продаж в год и получающие до 2000 евро, могут не открывать специальный счет для отчетной деятельности.
Изменения в закон "О банках и банковской деятельности"
Законопроект предусматривает, что банки по запросу ГНС будут предоставлять информацию об операциях по счетам подотчетных продавцов.
Он также направлен на выполнение международных обязательств Украины как кандидата на членство в ЕС и ОЭСР. Он имеет целью гармонизировать национальное налоговое законодательство с европейскими стандартами.
И имеет целью усовершенствовать систему налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, и обеспечить международное сотрудничество в сфере налогообложения.
Детали нового законопроекта и что о нем говорят в Раде - в материале РБК-Украина.
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