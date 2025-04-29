Налог для продавцов OLX, Rozetka и Prom: в Раде раскрыли детали законопроекта

В Украине может появиться новый налог на продажу товаров через онлайн-платформы, такие как OLX, Rozetka, Prom и другие. Сегодня, 29 апреля, правительство одобрило законопроект, который предусматривает налогообложение в размере 10% доходов продавцов и поставщиков услуг через цифровые сервисы.
Детали нового законопроекта и что о нем говорят в Раде - в материале РБК-Украина.
Главное:
29 апреля 2025 Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий налогообложение доходов физических лиц, полученных от продажи товаров или предоставления услуг через онлайн-платформы.
Детали будущего закона под названием "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы" обнародовало Министерство финансов и несколько парламентариев.
Согласно имеющейся информации, предполагается:
Согласно сравнительной таблице к законопроекту, которую обнародовал заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, налоговыми агентами будут определены операторы цифровых платформ.
Они будут автоматически взимать налоги с граждан, получающих доходы от продажи товаров или предоставления услуг через онлайн-площадки.
Отмечается, что это требование будет распространяться на операторов цифровых платформ, зарегистрированных как в Украине, так и за ее пределами, если доходы с их использованием получают резиденты Украины.
Относительно видов деятельности на онлайн-платформах, которая будет облагаться налогом, это:
В Украине такую деятельность осуществляют маркетплейсы Rozetka, Prom, ОЛХ, платформы недвижимости, например ЛУН, сервисы онлайн-такси Bolt, Uklon и т.д.
В законопроекте Минфин предлагает обязать цифровые платформы передавать в налоговую данные обо всех продавцах, даже если они совершили только одну операцию за год. На это обратила внимание члена Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина.
Она выразила мнение, что это может оказать существенное влияние на налогообложение доходов физических лиц. Также нардепка подчеркивает пункт про обязанность платформ автоматически удерживать налоги со всех доходов продавцов.
Как пишет Южанина, доходы физических лиц от продажи товаров или предоставления услуг через цифровые платформы будут облагаться НДФЛ по ставкам 5% или 18% и военным сбором.
В то же время некоторые продавцы получат льготу. По словам Нины Южаниной, право на налогообложение доходов по ставке НДФЛ 5% (плюс 5% военного сбора) будет иметь налогоплательщик-резидент, отвечающий следующим требованиям:
Специальный счет не нужно будет открывать для разовых продаж. То есть если в течение календарного года осуществлено не более 3 продаж товаров через платформу на общую сумму, не превышающую эквивалент 2000 евро.
В таком случае продавец может использовать существующие текущие счета в банке.
В начале апреля председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев заявил, что законопроект Минфина о налогообложении доходов, полученных с цифровых платформ будет учитывать интересы граждан, пользующихся цифровыми платформами для продажи своих вещей.
"Могу заверить, что в любом случае Комитет не пропустит законопроект без необлагаемого налогом минимума для людей, продающих собственные подержанные вещи. Налогообложение должно быть справедливым", - написал Гетманцев в Telegram.
Однако после принятия проекта закона Кабмином сегодня нардепка Нина Южанина заявила, что правительство не предусмотрело необлагаемого налогом минимума.
Южанина привела пример относительно того, какой налог придется уплатить продавцу б/у товаров на ОЛХ в случае вступления закона в силу:
"Итак, из первых 3-х продаж подержанных вещей на OLX удержат 10%, а уже с четвертой, если физическое лицо не откроет специальный счет и не согласится на раскрытие банковской тайны, - 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора)".
В Министерстве финансов рассказали, что законопроект о налогообложении онлайн-продаж и услуг был разработан с целью:
Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук объяснил, что проект закона о новых налогах направлен на выполнение международных обязательств Украины как страны-кандидата на членство в ЕС.
Как ранее спрогнозировал председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев, введение нового закона позволит пополнять госбюджет на 10 млн грн ежегодно.
Относительно передачи данных о продавцах в налоговую Гетманцев отметил, что продавцы товаров и услуг зачастую не декларируют доходы и не платят с них налоги, хотя должны это делать, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Поэтому для борьбы с теневой экономикой, согласно новому закону, операторы платформ будут обязаны ежегодно до 31 января подавать в ГНС отчет о доходах подотчетных продавцов.
Стоит отметить, что проект закона о налогообложении доходов от продаж и предоставления услуг через онлайн-платформы прошел лишь одобрение правительством.
Далее его подадут на рассмотрение Верховной рады, и в это время в него могут вносить правки. Затем законопроект должен пройти голосование в парламенте, после чего будет передан на подпись президенту и вступит в силу.
При подготовке материала использовались: публикация на портале Министерства финансов Украины, сообщения в Telegram-каналах Даниила Гетьманцева, Нины Южаниной, Ярослава Железняка, Тараса Мельничука, интервью Даниила Гетьманцева на mind.