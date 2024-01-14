RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Налог на недвижимость в Украине: кто должен платить и при каких условиях

Фото: украинцам разъяснили особенности налога на недвижимость в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Плательщиками налога на недвижимость являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой и нежилой недвижимости. При этом к недвижимости есть определенный ряд требований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

За объекты жилой недвижимости налог для физлиц рассчитывается:

  • за площадь, превышающую для квартир – 60 кв. м;
  • жилых домов – 120 кв. м;
  • разных типов жилой недвижимости, в том числе их долей – 180 кв. м.

"Ставка налога на недвижимость устанавливается ОМС в зависимости от типа объектов и их местонахождения в процентах к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года, и не может превышать 1,5% за 1 кв. метр", - отмечают специалисты.

Поскольку в 2024 году налог начисляется за отчетный 2023 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2023, которая составляла 6 700 гривен (таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн (6 700*1,5%).

Налоговые сообщения-решения об уплате сумм налога и соответствующие платежные реквизиты, в частности, ОМС по местонахождению каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, направляются налогоплательщику до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом) .

Налоговое обязательство по налогу уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Налог на недвижимость в Украине

Напомним, что с 1 января 2022 года была повышена ставка налога на недвижимость. Она должна была составлять 97,50 грн. за 1 квадратный метр налогооблагаемой базы. При этом, во время военного положения украинцам отменили налог на недвижимость. Его можно было не платить два года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News