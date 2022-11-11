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"Налог на Google": сколько получил госбюджет Украины

Новина українською →
Украина, Пятница 11 ноября 2022 14:41
"Налог на Google": сколько получил госбюджет Украины Фото: налог на Google в Украине заплатили на сумму 4,1 млрд грн (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Завершилось декларирование по "налогу на Google" за третий квартал 2022 года. По его результатам госбюджет Украины получит почти 40 млн долларов или 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Даниилу Гетманцева в Telegram.

"Наибольшие суммы были уплачены Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Google Ireland Limited", - написал он.

За 2022 год международные компании уже уплатили налог на добавленную стоимость с операций по поставке электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины в государственный бюджет Украины 4,129 млрд грн, добавил депутат.

Закон о "налоге на Google" полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

Ранее глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев отмечал, что такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС. По подсчетам, государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд гривен.

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