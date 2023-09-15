Налоговый комитет ВР упрекают в нерешении проблемы целесообразного распределения НДФЛ

"Правительство одобрило и подало в Верховную раду изменения в Бюджетный кодекс, по которым с 1 октября этого года и весь 2024-й год НДФЛ, оплачиваемый военными, переходит от местных бюджетов в спецфонд государственного бюджета для производства вооружения. Логический шаг, о котором давно говорили эксперты. Вопрос только один - почему столь важные изменения не инициирует налоговый комитет парламента", - говорится в статье.

Закон Украины об обороне указывает на то, что Вооруженные силы - финансируются из государственного бюджета. Согласно законодательству, 75% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) идет в местный бюджет и только 25% в государственный.

Впрочем, депутаты решили собрать дополнительные поступления из-за спорных идей налога на процентные доходы банков (5%), повышения фискальной нагрузки на легальный игорный бизнес, запрета торговли сигаретами и алкоголем в duty free и даже легализации порно, говорится в статье.

"Раньше как? Человек играет, делает ставку, получает, скажем, 5 тыс. грн дохода, и с этой суммы платит налоги. Нет, сказали наши налоговики, и их поддержал Гетманцев, это не так, все вы неправильно понимаете. Если вы внесли, допустим, 10 тыс. грн, а доход у вас всего 5 тыс. грн, заплатить у вас все равно с 10 тыс. грн. Если вы не выиграли ничего, потеряли, все равно нужно заплатить налог с внесенной суммы. Где логика?" - отметил эксперт Борис Кушнирук.