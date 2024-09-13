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Эксперт назвал сети АЗС, которые платят меньше налогов при продаже бензина

Фото: налоговый антирейтинг среди АЗС "возглавили" БРСМ, Мотто и VST (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

"БРСМ-Нефть", "Мотто" и VST заплатили не более 4 копеек налога на прибыль на литр горючего. Эти 3 сети АЗС возглавили налоговый антирейтинг ІІ квартала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook эксперта рынка горючего, директора Консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.

"БРСМ – 13% в продажах и 0,7% в уплате налога на прибыль и 3,2% в общей уплате налогов. 3 (три) копейки НнП (налог на прибыль, - ред.) с литра! Даже больше БРСМ с литра заплатили МОТТО и VST (4 и 3 коп./л НнП соответственно). Втроем они «возглавили» налоговый антирейтинг ІІ квартала", – отметил эксперт.

Это, по мнению Куюна, вызывает вопросы к налоговой.

"Ешьте, уважаемые граждане воюющей страны! Вопрос к налоговой: сколько это издевательство и грабеж страны еще будет продолжаться?", – написал он.

Эксперт поддержал введение авансовой уплаты налога на прибыль АЗС.

"Поддерживал, а теперь еще больше поддерживаю введение авансовой уплаты налога на прибыль с АЗС, которая рассматривается в пакете мер по наполнению бюджета. Хотя и считаю, что для сетей с высокой реализацией можно было бы впаять и вдвое больше", – подытожил Куюн.

Как сообщалось ранее, в антирейтинг плательщиков налога с прибыли между сетями АЗС по итогам 2023 года вошли БРСМ-Нафта, VST, МОТТО, Shell и AMIC. Эти сети задекларировали в десять с лишним раз меньше прибыли на литр проданного горючего, чем лидеры.

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