Эксперт назвал сети АЗС, которые платят меньше налогов при продаже бензина

"БРСМ – 13% в продажах и 0,7% в уплате налога на прибыль и 3,2% в общей уплате налогов. 3 (три) копейки НнП (налог на прибыль, - ред.) с литра! Даже больше БРСМ с литра заплатили МОТТО и VST (4 и 3 коп./л НнП соответственно). Втроем они «возглавили» налоговый антирейтинг ІІ квартала", – отметил эксперт.

Это, по мнению Куюна, вызывает вопросы к налоговой.

"Ешьте, уважаемые граждане воюющей страны! Вопрос к налоговой: сколько это издевательство и грабеж страны еще будет продолжаться?", – написал он.

Эксперт поддержал введение авансовой уплаты налога на прибыль АЗС.

"Поддерживал, а теперь еще больше поддерживаю введение авансовой уплаты налога на прибыль с АЗС, которая рассматривается в пакете мер по наполнению бюджета. Хотя и считаю, что для сетей с высокой реализацией можно было бы впаять и вдвое больше", – подытожил Куюн.

Как сообщалось ранее, в антирейтинг плательщиков налога с прибыли между сетями АЗС по итогам 2023 года вошли БРСМ-Нафта, VST, МОТТО, Shell и AMIC. Эти сети задекларировали в десять с лишним раз меньше прибыли на литр проданного горючего, чем лидеры.