Налоговые проверки в Украине вернулись. Кого будут проверять и по каким правилам

Когда возобновят налоговые проверки

Отмена моратория на налоговые проверки была частью законопроекта №10016-д об изменениях в Налоговый кодекс Украины, принятый Радой в ноябре. В документе речь шла о возобновлении проверок с 1 декабря 2023 года.

Однако закон вступил в силу 7 декабря 2023 – после подписания президентом Владимиром Зеленским и его официального обнародования.

Непосредственные проверки будут проводиться по графикам, публикуемым на портале Государственной налоговой службы.

Кому приготовиться

План проверок до 31 декабря 2024 будет включать следующие категории предпринимателей:

налогоплательщики, осуществляющие производство или реализующие подакцизную продукцию ;

; представители игорного бизнеса – осуществляют деятельность в сфере организации и проведения азартных игр ;

; налогоплательщиков, предоставлявших финансовые, платежные услуги ;

; нерезидентов, осуществляющих в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства и/или обособленные подразделения;

постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска.

Также меры по проверке уплаты налогов ожидают представителей бизнеса, которые по показателям на конец 2021 года отвечали по крайней мере одному из следующих критериев:

имели уровень уплаты налога на прибыль и/или НДС менее 50% по отрасли;

имели вдвое большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;

годовой доход от предпринимательской деятельности составляет 10 млн грн и более, и общая сумма расходов составляет 75% и более суммы годового дохода;

начисление и/или выплата налоговым агентом-юридическим лицом доходов в виде заработной платы в размере меньше средней заработной платы в соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

Проверки по графику. Какие правила

Согласно закону, предусматривается формирование графика проверок, в который будут вносить налогоплательщиков с учетом положительной динамики следующих показателей:

уровня уплаты НДС по соответствующей отрасли за девять месяцев 2023 года. Или за весь год – после наступления предельных сроков для предоставления годовой отчетности. Если отчетным периодом для налога на прибыль налогоплательщика есть календарный год, учитываются показатели за предыдущий год;

по соответствующей отрасли за девять месяцев 2023 года. Или за весь год – после наступления предельных сроков для предоставления годовой отчетности. Если отчетным периодом для налога на прибыль налогоплательщика есть календарный год, учитываются показатели за предыдущий год; уровней начисления и/или выплаты юридическим лицом доходов в виде заработной платы за девять месяцев 2023 года. После наступления предельных сроков учитываются показатели за четыре квартала 2023 года.

План-график обнародуется на официальном сайте Государственной налоговой службы. В него могут ежемесячно вносить изменения.

Документальная проверка налогоплательщиков реализующих или производящих подакцизную продукцию, осуществляющих деятельность в сфере азартных игр, оказывающих финансовые услуги осуществляется не ранее чем через 30 дней после обнародования обновленного плана-графика, при условии отправки таким плательщикам не позднее чем за 10 дней до дня проведения проверки уведомление с указанием даты ее начала.

Проверки других категорий налогоплательщиков, для которых отменили мораторий, могут начаться не ранее чем через 2 месяца со дня обнародования обновленного плана-графика.

Для кого мораторий на проверки продлили

Запрет на документальные проверки будет продолжаться для плательщиков единого налога (ФЛП 1 и 2 групп), кроме проверок, связанных с прекращением предпринимательской деятельности физического лица или по обращению самого предпринимателя) - до 1 декабря 2024 года.

Мораторий будет продолжаться на проведение документальных проверок налогоплательщиков, налоговым адресом которых являются временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий – до даты проведения государственной регистрации соответствующего изменения. Исключение могут быть внеплановые проверки на территории активных/возможных боевых действий бизнеса, занимающегося реализацией подакцизной продукции, игорного бизнеса, предоставляющих финансовые услуги.

Также под запретом проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения, которые расположены на временно оккупированных территориях Украины и территориях активных боевых действий – до даты завершения временной оккупации или активных боевых действий.

Мораторий на фактические проверки будет действовать и для налогоплательщиков на территориях возможных боевых действий, кроме бизнесов:

осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;

организации и проведения азартных игр;

покупки/продажи иностранной валюты;

осуществляющих хозяйственную деятельность без государственной регистрации как субъекта ведения хозяйства.

Начисление и уплату ЕСВ тоже будут проверять

Принятый закон также предусматривает возобновление документальных проверок правильности начисления, исчисления и уплаты Единого взноса на общеобязательное социальное страхование (ЕСВ) с декабря 2023 года.

Эти мероприятия будут проводить в отношении категорий, для которых был отменен мораторий (игровой бизнес, подакцизные товары, финансовые услуги).