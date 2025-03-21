Налоговая остановила возмещение НДС Ferrexpo почти на 513 млн гривен: в компании отреагировали

"Налоговые органы отмечают, что приостановление возмещения НДС связано с введением персональных санкций в отношении Константина Жеваго. Как было объявлено ранее, эти санкции носят персональный характер и не наложены непосредственно на компанию. По мнению Ferrexpo, персональные санкции в отношении Константина Жеваго не должны использоваться для финансового давления на Ferrexpo, особенно учитывая то, что большинство акций Ferrexpo с правом голоса принадлежат международным инвесторам, включая некоторые из крупнейших мировых банков, инвестиционных, пенсионных и суверенных фондов", - говорится в сообщении Ferrexpo.

Компания считает, что приостановление возмещения НДС создает значительное финансовое давление на Ferrexpo, что приведет к радикальному сокращению масштаба своего бизнеса до лишь 25% от полной производственной мощности.

"Ferrexpo является важным вкладчиком в экономику и общество Украины, особенно во время войны. Приостановление возмещения НДС создает значительное давление на наш бизнес в период, когда мы уже сталкиваемся со многими другими вызовами. Ежемесячное возмещение НДС является важным вкладом для компании, и если оно не будет получено, это будет иметь огромное влияние на бизнес и всех его заинтересованных сторон. Ferrexpo призывает Министерство финансов и Государственную налоговую службу Украины принять срочные и эффективные меры для восстановления возмещения НДС", - заявил исполнительный председатель Ferrexpo Лучио Дженовезе.

Напомним, Ferrexpo заявила, что передача 49,5% акций Полтавского ГОКа в управление АРМА может завершиться рассмотрением дела в международном арбитраже поскольку нарушает международные инвестиционные соглашения Украины с Великобританией и Швейцарией.

Ранее Ferrexpo сообщила, что завершила 2024 год с чистым убытком в 50 млн долларов. По сравнению с 2023 годом, убыток уменьшился на 41%.