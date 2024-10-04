Украина осуществила свой первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS). Налоговая получила данные о счетах украинцев за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

В рамках обмена Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы других стран и получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины.

Предметом обмена стала информация о финансовых счетах, ведущих финансовые учреждения (банки, страховые и инвестиционные компании и т.п.), а именно: имя собственника, его адрес, налоговое резидентство, налоговый номер, дата и место рождения, данные о финансовом учреждении, данные о счете: остаток по состоянию на конец отчетного периода, общая сумма дивидендов, процентов или других доходов, пояснили в Минфине.

Как отметили в Минфине, этот шаг является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы. Благодаря обмену Украина сможет более эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов, что будет способствовать дополнительным налоговым поступлениям.

Что такое CRS

CRS предусматривает ежегодный автоматический обмен информацией об определенных видах финансовых счетов между государствами, которые присоединились к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах.

Налоговые органы ежегодно получают массив данных относительно иностранных счетов, принадлежащих их налоговым резидентам, или принадлежащих организациям, находящимся под контролем таких резидентов. В ответ юрисдикции предоставляют аналогичную информацию налоговым органам государств-партнеров о счетах их налоговых резидентов. Сбор информации о счетах, подлежащих обмену, осуществляют финансовые учреждения, которые представляют отчеты налоговым органам юрисдикций, где они осуществляют деятельность.

Первый отчетный период охватывал период с 1 июля по 31 декабря 2023 года, а первый обмен данными успешно завершился 30 сентября 2024 года.

По состоянию на январь 2024 года около 110 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией о финансовых счетах, включая все государства-члены Европейского Союза.