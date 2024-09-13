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Налоговая неправомерно применяет нормы Platts для трансфертного ценообразования, - эксперт

Фото: налоговая неправомерно применяет нормы Platts для трансфертного ценообразования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Нормы Налогового кодекса в части регулирования Platts применяются исключительно для налогообложения рентной платы за использование недр для добычи полезных ископаемых, но не для трансфертного ценообразования. Но налоговые органы противоречиво и избирательно применяют при проверках ТЦ нормы Platts.

Об этом заявил руководитель управления судебно-правовой деятельности и взаимодействия с контролирующими органами ООО "Метинвест Холдинг" Евгений Дядюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Юридическую практику".

Он отметил, что есть приговоры Верховного Суда, свидетельствующие, что налоговые органы недобросовестно применили нормы Platts в тождественных операциях разных налогоплательщиков. Это обосновывает, что эти нормы налоговые органы употребляют противоправно.

Дядюк также обратил внимание на историческую хронологию внесения изменений в Кодекс и пояснил: цель принятия норм Platts (пп.14.1.269-270 п. 14.1 ст. 14) была включена исключительно для сбалансирования вмешательства государства в налогообложение рентной платы за добытые плательщиками полезные ископаемые.

Поэтому эксперт призвал к большей осмотрительности при оценке действий контролирующих органов и подчеркнул важность обращения к судебной практике как ключевого элемента защиты бизнеса от необоснованных претензий.

Также были рассмотрены вопросы трансферного ценообразования (ТЦ) и налогов на репатриацию. Спикер проанализировал несколько ключевых решений Верховного Суда, касающихся правомерности действий налоговых органов по международным операциям. Дядюк подчеркнул: по этим делам суды часто стоят на стороне налогоплательщиков, если возникают сомнения в правомерности действий контролирующих органов. Принцип "сомнения трактуют в пользу налогоплательщика" приобретает важное значение при разрешении таких споров.

В то же время Дядюк обратил внимание на вопрос ретроактивного действия норм права, цитируя часть 4 статьи 3 Кодекса административного судопроизводства Украины, запрещающую применение норм права обратно. Это касается также налоговых правонарушений. В качестве примера он привел постановление Верховного Суда от 29 мая 2024 года, где было четко указано: привлечение налогоплательщиков к ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2021 года, не допускает установления их вины.

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