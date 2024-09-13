ua en ru
Пт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Налоговая неправомерно применяет нормы Platts для трансфертного ценообразования, - эксперт

Пятница 13 сентября 2024 12:44
UA EN RU
Налоговая неправомерно применяет нормы Platts для трансфертного ценообразования, - эксперт Фото: налоговая неправомерно применяет нормы Platts для трансфертного ценообразования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Нормы Налогового кодекса в части регулирования Platts применяются исключительно для налогообложения рентной платы за использование недр для добычи полезных ископаемых, но не для трансфертного ценообразования. Но налоговые органы противоречиво и избирательно применяют при проверках ТЦ нормы Platts.

Об этом заявил руководитель управления судебно-правовой деятельности и взаимодействия с контролирующими органами ООО "Метинвест Холдинг" Евгений Дядюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Юридическую практику".

Он отметил, что есть приговоры Верховного Суда, свидетельствующие, что налоговые органы недобросовестно применили нормы Platts в тождественных операциях разных налогоплательщиков. Это обосновывает, что эти нормы налоговые органы употребляют противоправно.

Дядюк также обратил внимание на историческую хронологию внесения изменений в Кодекс и пояснил: цель принятия норм Platts (пп.14.1.269-270 п. 14.1 ст. 14) была включена исключительно для сбалансирования вмешательства государства в налогообложение рентной платы за добытые плательщиками полезные ископаемые.

Поэтому эксперт призвал к большей осмотрительности при оценке действий контролирующих органов и подчеркнул важность обращения к судебной практике как ключевого элемента защиты бизнеса от необоснованных претензий.

Также были рассмотрены вопросы трансферного ценообразования (ТЦ) и налогов на репатриацию. Спикер проанализировал несколько ключевых решений Верховного Суда, касающихся правомерности действий налоговых органов по международным операциям. Дядюк подчеркнул: по этим делам суды часто стоят на стороне налогоплательщиков, если возникают сомнения в правомерности действий контролирующих органов. Принцип "сомнения трактуют в пользу налогоплательщика" приобретает важное значение при разрешении таких споров.

В то же время Дядюк обратил внимание на вопрос ретроактивного действия норм права, цитируя часть 4 статьи 3 Кодекса административного судопроизводства Украины, запрещающую применение норм права обратно. Это касается также налоговых правонарушений. В качестве примера он привел постановление Верховного Суда от 29 мая 2024 года, где было четко указано: привлечение налогоплательщиков к ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2021 года, не допускает установления их вины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Налоги
NEWS
Оккупанты атаковали Украину 26 "Шахедами": сколько сбила ПВО
Оккупанты атаковали Украину 26 "Шахедами": сколько сбила ПВО
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США