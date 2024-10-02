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Налоговики нарушают нормы Налогового кодекса по вопросам трансфертного ценообразования, - юристы

Фото: налоговики нарушают нормы Налогового кодекса по вопросам трансфертного ценообразования
Автор: Александр Мороз

Работники Государственной налоговой службы, при проведении проверок по трансфертному ценообразованию, недобросовестно применяют нормы налогового законодательства, в том числе в нарушение норм Конституции.

Об этом рассказали эксперты в сфере ТЦ адвокат Владимир Бевза и старшая юристка Asters Лариса Антощук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Лига.Закон".

"Верховный Суд четко постановил: в соответствии со статьей 58 Конституции нельзя привлекать к ответственности лицо, если на момент совершения правонарушения не были установлены новые правила дисциплины трансфертного ценообразования", - отметил Бевза о запрете ретроактивного действия нового вида финансовой ответственности на действия по состоянию на дату их совершения.

Отдельно юрист остановился на вопросе недобросовестного применения налоговыми органами норм-Platts (пп. 14.1.269-14.1.270 ст. 14 Налогового кодекса) для целей трансфертного ценообразования: по его словам, в Налоговом кодексе эти нормы применяются исключительно для налогообложения полезных ископаемых.

По его словам, для того чтобы сделать обязательным определенный источник информации (в данном случае - Platts) в акте проверки, который выгоден из фискальной цели, контролирующий орган применяет нормы пп. 14.1.269-14.1.270 Налогового кодекса как обязательны.

"Налоговые инспекторы должны использовать гибкие подходы. И не требовать от налогоплательщика в случаях трансфертного ценообразования точности, которую достичь нереально", – подчеркнула юрист Антощук.

Эксперт отметила, что в ситуации с ТЦ в Украине сложились "очень специфические обстоятельства", и юристам часто приходится заниматься разъяснительной работой в судах.

Напомним, директор практики по трансфертному ценообразованию Deloitte в Украине Александр Ямпольский заявил, что применение для трансфертного ценообразования только норм Platts нарушает нормы международной практики и позиция налоговых органов в Украине не подтверждена международной практикой — Руководствами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая первой правила трансфертного ценообразования

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