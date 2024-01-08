Налоги в Украине: когда ждать изменений и что готовят для ФОПов и самозанятых

"До конца войны мы не будем менять систему налогообложения", - сказал он.

По его словам, стратегия направлена на две цели. Первая - это институциональные изменения системы государственных фискальных органов: Налоговой и Таможни, внедрение риск-ориентированного подхода и диджитализация, улучшение администрирования.

"Изменение налоговой политики - вторая цель. Некоторые налоги будут меняться существенно, но после войны. В частности, речь идет о системе единого налога. Она будет изменена по образцу какой-то европейской страны", - сообщил Гетманцев.

Он заявил, что поэтапно до 2030 года планируется прогрессивная ставка налога на доходы физических лиц, введение мгновенной амортизации, стимулирование перерабатывающей промышленности, имплементация налоговых и таможенных евродиректив.

Что касается самозанятых лиц, то Гетманцев отметил, что они и сейчас фактически должны платить налог в 19,5%, который обычно не платят.

Одним из предложений является введение РРО для самозанятых. "Вы не будете декларировать это, а просто проведете платеж через свой телефон, как через РРО, и у вас автоматически пойдет оплата налога. То есть мы исключаем любую бюрократию из процесса. Это удобно, просто, и вы получаете "белые" деньги. Мне кажется, многие уже поняли, насколько "белые" деньги дороже "черных", - сообщил он.

Стратегия доходов

Кабинет министров 27 декабря утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, что было одним из обязательств украинской власти перед Международным валютным фондом.

Она предусматривает, в частности, изменение системы налогообложения ФОПов и внедрение дифференцированной системы.

Кроме того, стратегия предусматривает возврат к прогрессивной шкале ставок налогообложения доходов физических лиц вместо действующей с 2016 года плоской шкалы.