"Подарок" на День рождения: Мудрик попал в своеобразную сборную АПЛ

Мудрика включили в символическую сборную худших игроков АПЛ после первой части чемпионата. Компанию украинцу в антирейтинге составили одноклубники из "Челси" Роберт Санчес и Жоау Фелиш.

Больше всего же в сборной разочарований представителей "Манчестер Юнайтед" - четыре футболиста: Маттейс де Лигт, Бруну Фернандеш, Джошуа Зиркзее и Маркус Рашфорд. Кроме них, в список также вошли: Кайл Уокер и Фил Фоден (оба - "Манчестер Сити"), Раду Дрегушин ("Тоттенхэм") и Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас").

Включение Мудрика в компанию неудачников эксперты издания объяснили так: "Те, кто думал, что кошмар украинца в "Челси" уже не может стать хуже, ошибались. В конце 2024 года его временно отстранили от футбола за нарушение антидопинговых правил. Учитывая потраченные на него деньги, отсутствие эффекта от его игры, а теперь и его временную дисквалификацию, трудно было оставить его вне нашего списка".

Кстати, несмотря на своеобразную ситуацию, в которой оказался полузащитник, в свой день рождения он не остался без внимания, ни в Британии, ни на родине. Поздравления в соцсетях опубликовали как "Челси", так и Украинская ассоциация футбола.

"Дело Мудрика": что известно

17 декабря появилась информация, что футболист сдал положительный тест на допинг. По сообщениям британских СМИ, в пробе украинца нашли мельдоний. Мудрику грозит дисквалификация на четыре года.

Мельдоний - это метаболическое вещество, которое позволяет организму экономно использовать кислород, быстро восстанавливать энергию и лучше переносить физические нагрузки. Препарат с 2016 года находится в списке запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

"Челси" подтвердил положительный допинг-тест Мудрика. В клубе сообщили: украинец "категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ". Сам 23-летний игрок добавил, что он "не нарушал никаких правил", и сейчас "тесно сотрудничает со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти".

Британское издание The Athletic утверждает, что Мудрик сдал положительный результат на мельдоний в ноябре. Это произошло после одного из матчей сборной Украины.

Для защиты футболист нанял специалистов юридической фирмы Morgan Sports Law. Она известна тем, что помогла экс-полузащитнику сборной Франции и итальянского "Ювентуса" Полю Погба сократить срок дисквалификации с 4 лет до 18 месяцев.