"Подарунок Злочевського": за що пропонували хабар Холодницкому

Два українських антикорупційних органу - САП і НАБУ намагалися підкупити рекордним хабарем в історії України у розмірі 6 млн доларів, щоб закрити кримінальну справу, в якій фігурує екс-міністр екології уряду Азарова Микола Злочевський. Він збирався повернутися в Україну до свого дня народження. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

У п'ятницю, 12 червня, в САП повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро задокументували дачу хабара керівництву НАБУ і голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Хабар пропонували за посередництва "правої руки" колишнього міністра. Помічником виявився високопоставлений чиновник управління Державної фіскальної служби в Києві.

Тоді в САП, не називаючи імен, уточнили, що гроші пропонували за закриття кримінальної справи, в якій екс-міністр фігурує як підозрюваний. Мова йде про двох кримінальних провадженнях стосовно розтрати/привласнення майна в особливо великих розмірах та відмивання доходів.

Кому і скільки пропонували

5 млн доларів пропонували керівнику САП Назару Холодницкому за закриття справи. Ще один мільйон доларів повинні були отримати посередники.

Хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні стабілізаційним кредитом Національного банку, виданими "Реал Банку". Цей банк контролював побіжний олігарх Сергій Курченко.

Сама справа було зареєстровано 3 червня 2020 року.

На брифінгу з цього приводу керівник НАБУ Артем Ситник розповів, що з хабарем поспішали, щоб забезпечити повернення в Україну Злочевського до його день народження (14 червня).

"Чому такий поспіх? Тому що завтра у пана Злочевського день народження і був план досягти максимального результату і закрити кримінальне провадження та забезпечити повернення Злочевського в Україну", - розповів Ситник.

Кого затримали

За словами глави НАБУ, під час дачі хабара затримали три людини.

"Перший затриманий - це працівник державної податкової служби, він працює першим заступником начальника ГУ ГФС в Києві. Друга особа мала відношення, зараз це перевіряється, до компанії Burisma, і є довіреною особою Злочевського. І третя особа теж працівник ГФС і також довірена особа Злочевського", - повідомив Ситник.

На відповідній посаді у столичній ГФС знаходиться Микола Ільяшенко.

В ЗМІ фігурує інформація, що другим затриманим з ГФС є Андрій Кіча.

Burisma Group, у свою чергу, заперечує причетність до хабарі керівнику САП.

"Burisma Group і її керівництво не мають ніякого відношення до повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і деяких ЗМІ про участь у неправомірних діях. Щоб уникнути спекуляцій просимо представників медіа уникати ототожнень і припущень. Компанія працює виключно в рамках чинного законодавства, є одним з найбільших платників податків і відстоює інтереси енергонезалежності України", - заявили в компанії.