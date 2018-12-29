Що подарувати на Різдво: варіанти оригінальних подарунків

Оригінальні ідеї подарунків на Різдво своїми руками і варіанти готових сувенірів
Для всіх, хто знаходиться в пошуку святкових презентів і ламає голову над тим, що подарувати на Різдво Христове, Styler пропонує добірку варіантів подарунків для друзів, коханих і рідних своїми руками і готових сувенірів.
Напевно, немає краще подарунка для малечі, ніж смачні пряники, цукерки та інші кондитерські вироби. Солодкий різдвяний презент також сподобається дорослим, і буде доречним для святкового чаювання.
Бажано вибрати десерт саме тематичного змісту. Це може бути янгол, виготовлений з шоколаду зі смачною начинкою, християнський персонаж і так далі.
Найприємніше, що можна подарувати на Різдво близьким, - це увага і душевна теплота. Домашні ароматні імбирні пряники, зроблені своїми руками, висловлять любов і турботу найкращим чином.
До нового года осталось 3 с хвостиком дня! #катяскоронг Поэтому я решила временно прервать свою рубрику о заготовках #катяпохозяйству и поделиться с вами рецептом имбирных пряников! #катячтонадесерт Думаю, эта информация сейчас будет более актуальна для вас. Вы ещё успеете испечь пряники или печенье к новому году или на Рождество! К тому же выпекаются они всего 5 минут