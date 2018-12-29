ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Що подарувати на Різдво: варіанти оригінальних подарунків

STYLERЖиття    29.12.2018 - 07:00
Що подарувати на Різдво: варіанти оригінальних подарунків
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Оригінальні ідеї подарунків на Різдво своїми руками і варіанти готових сувенірів

Для всіх, хто знаходиться в пошуку святкових презентів і ламає голову над тим, що подарувати на Різдво Христове, Styler пропонує добірку варіантів подарунків для друзів, коханих і рідних своїми руками і готових сувенірів.

Солодощі в подарунок на Різдво

Напевно, немає краще подарунка для малечі, ніж смачні пряники, цукерки та інші кондитерські вироби. Солодкий різдвяний презент також сподобається дорослим, і буде доречним для святкового чаювання.

Бажано вибрати десерт саме тематичного змісту. Це може бути янгол, виготовлений з шоколаду зі смачною начинкою, християнський персонаж і так далі.

Найприємніше, що можна подарувати на Різдво близьким, - це увага і душевна теплота. Домашні ароматні імбирні пряники, зроблені своїми руками, висловлять любов і турботу найкращим чином.

Новини України ПраздникиподарокРіздво
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся