Що подарувати на Різдво: варіанти оригінальних подарунків

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Оригінальні ідеї подарунків на Різдво своїми руками і варіанти готових сувенірів

Для всіх, хто знаходиться в пошуку святкових презентів і ламає голову над тим, що подарувати на Різдво Христове, Styler пропонує добірку варіантів подарунків для друзів, коханих і рідних своїми руками і готових сувенірів.

Солодощі в подарунок на Різдво

Напевно, немає краще подарунка для малечі, ніж смачні пряники, цукерки та інші кондитерські вироби. Солодкий різдвяний презент також сподобається дорослим, і буде доречним для святкового чаювання.

Бажано вибрати десерт саме тематичного змісту. Це може бути янгол, виготовлений з шоколаду зі смачною начинкою, християнський персонаж і так далі.

Найприємніше, що можна подарувати на Різдво близьким, - це увага і душевна теплота. Домашні ароматні імбирні пряники, зроблені своїми руками, висловлять любов і турботу найкращим чином.