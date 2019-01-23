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Поштові оператори попередили про затримки через снігопади

Новини » Надзвичайні події    23.01.2019 - 15:52
Поштові оператори попередили про затримки через снігопади
Фото: Засніжена вулиця в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Попередження оприлюднили "Укрпошта" та "Нова пошта"

Найбільші поштові оператори "Укрпошта" та "Нова пошта" опублікували на своїх сайтах попередження про можливі затримки доставки пошти через сильні снігопади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компаній.

Як наголошується в повідомленні "Укрпошти", "у зв'язку з погіршенням погодних умов на території України станом на 13.30 23 січня 2019 року можливі затримки доставки пошти у Кіровоградській, Одеській та Чернівецькій області".

"У зв'язку з погіршенням погодних умов і завантаженостю доріг, 23 січня можливі труднощі у своєчасних доставках посилок за адресою та у відділення", - йдеться на сайті "Нової пошти".

Як повідомляло РБК-Україна, 23 січня по всій території України спостерігається погіршення погодних умов і сильні снігопади.

Раніше в "Укравтодорі" повідомляли, що через снігопади було введено обмеження руху на автошляхах у шести областях України. Сьогодні, 23 січня 2019 року, з 17:00 до 21:00 буде закрито рух для великогабаритного транспорту на в'їзд у м. Київ.

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