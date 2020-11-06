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Поштова служба США не встигла доставити понад 150 тисяч бюлетенів до виборів

Автор: Артур Родивилов

Поштова служба США не змогла доставити понад 150 тис. бюлетенів на виборчі дільниці до закінчення голосування на президентських виборах 3 листопада. Відомство надало відповідні документи суду.

Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на дані відомства.

За інформацією видання, понад 12 тис. з цих бюлетенів припадають на п'ять штатів, де ім'я переможця ще не визначилося.

В залежності від законів конкретного штату доставлені пізніше дня виборів бюлетені можуть бути зараховані, або визнані недійсними.

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Наприклад, у Неваді, Північній Кароліні та Пенсільванії бюлетені, які прийшли після 3 листопада, будуть підраховані, тому, що поштові штемпелі датовані днем виборів.

Водночас в Аризоні і Джорджії бюлетені, що затрималися, не враховують при підрахунку голосів.

У четвер Дональд Трамп закликав зупинити підрахунок голосів і не рахувати бюлетені, що надійшли поштою вже після закриття виборчих дільниць.

Раніше суд штату Мічиган відхилив позов від штабу Дональда Трампа. Представники президента США вимагали призупинити підрахунок голосів, поданих особисто та надісланих поштою в ході президентських виборів.

Прогноз погоди
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