Чому варто купити швейну машинку на spool.com.ua

Якщо ви вирішили купити швейну машинку на spool.com.ua, то у вас є прекрасна можливість ознайомитися з величезним асортиментом цього інтернет-магазину. У статті ви дізнаєтеся, які бренди сьогодні заслуговують на особливу увагу та які характеристики повинна мати якісна швейна машина.

Різновиди швейних машин

Оскільки йдеться про багатофункціональні пристрої з набором певних операцій, то розмову про моделі, де провідною силою є людина, тобто про застарілі механічні машини, вести не варто. Найпопулярнішими є електромеханічні моделі й машинки із вбудованим комп'ютеризованим блоком.

Електромеханічна швейна машина

Має ручну систему налаштування програми і маховик, який працює завдяки електричному мотору, поєднаному з механічною системою.

Переваги такого типу машин:

достатньо зручне, зрозуміле меню та налаштування програм;

широкий функціонал залежно від модельного ряду;

доступна ціна;

швидкий ремонт в умовах сервісного центру.

Електронні моделі

Такі машинки вирізняються наявністю електронного блоку, який здатен виконувати велику кількість операцій, починаючи від простої строчки і закінчуючи нескладними вишивками на тканині.

До переваг таких моделей можна віднести:

розширене меню з наявністю великої кількості програм;

автоматизацію процесу завдяки встановленій матриці із завантаженими програмами;

наявність сенсорного дисплея для налаштування та встановлення програм.

Комп’ютеризовані швейні машинки

Ці моделі ідеально підходять для роботи в ательє та майстрів на дому. Машину такого рівня можна підключати до персонального комп'ютера і завантажувати необхідні трафарети для вишивки. Такі помічниці вирізняються величезним вибором операцій, закладених у програмному забезпеченні. Як правило, кількість функцій становить близько 500, на такій машині можна обробляти тканини будь-якої товщини.

Варто виділити її основні переваги:

великий і різноманітний функціонал;

можливість не тільки створювати строчки і вишивку, а й різні петлі;

можливість індивідуального моделювання строчок і петель за рахунок підключення до ПК і завантаження нових шаблонів;

машина може самостійно підказати майстру, які голки, типи лапок або нитки потрібно використовувати під час роботи;

у такі машини є можливість вставити додаткову карту пам'яті й розширити її можливості;

повністю автоматизований процес роботи, який встановлюється на сенсорному дисплеї.

Комп'ютеризовані моделі досить дорогі. Їх переважно купують для роботи на виробництві, оскільки вони повністю відповідають усім вимогам професійних майстрів.

Який бренд вартий довіри?

Ринок швейних машин настільки великий, що недосвідчений майстер-початківець може просто розгубитися у розмаїтті, яке пропонують виробники. Саме тому варто відзначити компанію, яка за довгі роки стала не просто виробником швейних машин, а маркою, яка підтвердила якість і надійність своєї продукції.

Йдеться про бренд Жаном, продукцію якого представлено ​​в інтернет-магазині «Шпулька». Ця марка пропонує своїм покупцям швейні машини від економ-класу до преміум. Розмаїття функцій навіть у найпростіших моделях дає змогу виділити цього виробника і поставити його на перше місце в рейтингу довіри покупців.