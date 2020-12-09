Чому ринок Форекс починається з сайту МОФТ?

Починаючи свій шлях на ринку Форекс, новачки встають перед великою проблемою – правильного вибору брокера для майбутньої торгівлі. Цю проблему за них і вирішує МОФТ (Міжнародне Об'єднання Форекс Трейдерів).

Щоб вибрати хорошого брокера, майбутньому трейдеру потрібно витратити багато годин і навіть днів для аналізу всіх компаній і прочитання відгуків про їх роботу. А МОФТ як раз той сервіс, який спрощує цей процес, зводячи його лише до кількох хвилинах вивчення спеціального рейтингу.

Експерти МОФТ аналізують брокерів на ринку Форекс вже понад 10 років, збираючи всі відгуки про них на своєму сайті. Тому кожен користувач мережі інтернет, зайшовши на сайт МОФТ, може знайти відразу всі відгуки про будь-який Форекс брокера в одному місці. Крім цього, МОФТ веде досьє на кожну компанію на ринку Форекс, відстежуючи її історичні показники за більш ніж 100 параметрів.

Щоб новачкам було зручно аналізувати й вибирати для себе підходящу компанію, на сайті МОФТ створили можливість порівняння брокерів між собою за потрібними кожному параметрами. А кожний місяць, за сукупністю всіх факторів, експерти МОФТ складають Рейтинг Форекс Брокерів.

У цілому, МОФТ — це величезний портал з підбіркою різної корисної інформації про ринок Форекс і про всіх Форекс брокерів на ньому, це різноманітні потрібні і головне безкоштовні сервіси.

Чому трейдери вступають в МОФТ?

Річ у тому, що МОФТ не тільки дозволяє кожному трейдеру зручно і швидко вибрати брокера, але ще й дає можливість отримувати додатковий дохід, працюючи з будь-якою компанією на ринку Форекс через МОФТ. В цьому і полягає секрет того, чому сотні тисяч трейдерів з усього світу вступають в МОФТ.

МОФТ просто платить своїм трейдерам за кожну операцію, яку вони роблять у брокерів. Без МОФТ трейдери б просто робили те ж саме, тільки безкоштовно.

Насправді ця схема дуже проста і зрозуміла. Кожному брокеру цікаво бути партнером МОФТ, бо як МОФТ — це величезний сайт з відвідуваністю в сотні тисяч осіб, на якому трейдери вибирають свого брокера. Як своєму партнеру, брокери платять МОФТ партнерські винагороди, а МОФТ своєю чергою переправляє їх трейдерам відповідно до обсягу їхньої торгівлі, залишаючи собі лише маленький відсоток.

Важливо! Виплати від МОФТ не залежать від успішності операції трейдера у брокера. МОФТ платить всім навіть за збиткові угоди.

Приклад розрахунку нарахувань за торгівлю від МОФТ

Візьмемо приклад, коли МОФТ повертає за вчинений правочин 40% від спреду (доходу Форекс брокера) за 1 стандартний лот.

Нехай трейдер вклав 10000$ і торгує лише раз у 2-3 дні сумарно по 10 лотів EURUSD.

У підсумку він здійснює 100 лотів в 1 місяць і отримує при помірній торгівлі 20% прибутку. Всього 2000$.

При цьому його витрати на спред (комісію брокера) становили 13$ за 1 лот.

Так, торгуючи, за 100 лотів трейдер заплатив брокеру 1300$.

Учасники МОФТ при такому прикладі отримають на свій рахунок 520$.

Компанія Винагорода від МОФТ за 1 лот торгівлі RoboForex Pro-Standard, Pro-Cent, ECN-Pro, RAMM - 50% від доходу компанії Prime - 20% від доходу компанії R Trader: Усі інструменти (крім Криптовалют) - 50% Крипловалюти - 25% Exness Standard, Standard Cent, Standard_Social - 40% по всім інструментам Standard Plus - від 0,37$ до 135$ в залежності від інструменту Pro, Pro_Social - 17% по всім інструментам Raw Spread - від 0,10$ до 20$ в залежності від інструменту Zero Spread - від 0,06$ до 20$ в залежності від інструменту Forex4you 85% від спреду; рахунок ProSTP - 5$ за лот; рахунок Cent NDD та Classic NDD - 85% від сплати і 85% від комісії; Винагорода за Памм рахункам - нараховується інвесторам і керуючим, як і по звичайних рахунках. InstaForex МТ4 - 2 пункти МТ5 - 2 пункти 4% від вартості опціону Винагорода за Памм рахункам - 60% від комісії, яка вказана керуючим в описі рахунку, агентська комісія Admiral Markets UK Admiral.Markets - Revenue share 25% Admiral.Prime - Revenue share 25% Admiral.MT5 - Revenue share 25%

Що потрібно, щоб вступити в МОФТ?

Для того, щоб вступити в МОФТ, потрібно всього лише зареєструватися на сайті Об'єднання. Це можна зробити як ввівши e-mail, так і просто скориставшись формою входу через Facebook. Після реєстрації в особистому кабінеті МОФТ, Вам потрібно додати рахунок в обраного брокера, після чого Ви відразу почнете одержувати нарахування від МОФТ за кожну операцію.

Важливо! МОФТ платить тільки за рахунки, відкриті через свій сайт. Якщо у Вас вже є рахунок, можливо для роботи через МОФТ Вам доведеться відкрити новий або навіть створити новий обліковий запис у брокера.

Якщо ж у Вас ще немає рахунку у брокера, то вся процедура буде складатися для Вас з 5 кроків:

Виберіть брокера з Рейтингу Форекс Брокерів МОФТ*. Перейдіть на офіційний сайт брокера за посиланням МОФТ (вона є на сторінці кожного Брокера в рейтингу МОФТ). Виберіть на сайті брокера реальний торгівельний рахунок. В особистому кабінеті на сайті МОФТ зайдіть у вкладку «Рахунки», та введіть номер свого рахунку у брокера. Внесіть депозит на рахунок у брокера і починайте торгувати.

Вивести нарахування від МОФТ Ви зможете будь-яким зручним способом: WebMoney, VISA і MasterCard, QIWI, PerfectMoney, Skrill, Яндекс.Гроші або навіть на Ваш торговий рахунок у брокера, що дуже зручно.

До речі, якщо у Вас виникнуть якісь труднощі чи потрібно буде щось пояснити, то у МОФТ також існує професійна служба підтримки, яка допомагає вирішити будь-яке питання. Просто озвучте його зручним для Вас способом і все.

Як МОФТ допомагає інвесторам захистити їх вкладення?

Особливо вигідно працювати з МОФТ для пасивних інвесторів, які дають перевагу копіюванню угод або ПАММ системи для примноження своїх капіталів. Вся річ у тому, що крім доплат з обороту за їх рахунками, МОФТ надає їм найсильніший юридичний захист і підтримку в разі виникнення конфліктних чи спірних ситуацій з брокером. А це особливо важливо, якщо мова йде про великі суми на торговому рахунку.

Великі інвестори вибирають роботу через МОФТ тому, що розуміють, що той чи інший брокер на ринку Форекс, в принципі, може проігнорувати думку і позицію одного окремого трейдера, однак він не може ігнорувати позицію МОФТ, як силу, яка представляє інтереси відразу сотень тисяч трейдерів.

Всі компанії, що працюють на ринку Форекс знають, що проблем з виведенням коштів для трейдерів МОФТ бути не може. І юридичний департамент МОФТ трепетно стежить за цим фактором, ретельно розбираючи з брокерами будь-які скарги і претензії від членів свого співтовариства.

Працюючи через МОФТ кожен інвестор зможе розраховувати на безкоштовну допомогу юристів, яка довела свою ефективність сотні разів. Це і є головна причина, через яку тисячі інвесторів на ринку Форекс вибирають МОФТ як інструмент захисту своїх інвестицій і збільшення їх прибутковості.

ВИСНОВОК:

Обираючи партнера на ринку Форекс за допомогою рейтингу Форекс брокерів від МОФТ, Ви знімаєте з себе величезну кількість турбот по вивченню кожної компанії і відгуків про неї тому, що все це в МОФТ вже зробили за Вас.

Лідери рейтингу МОФТ — це перевірені брокери, які виводять кошти своїм клієнтам і чітко виконують свої зобов'язання. Рейтинг МОФТ був створений, в тому числі на підставі показників торгівлі учасників Об'єднання, до яких МОФТ має доступ. Ні в кого більше на ринку Форекс немає такої можливості аналізувати дані відразу від сотень тисяч трейдерів. Саме тому рейтинг Форекс брокерів МОФТ є об'єктивним на сьогодні.

Відкриваючи рахунок у будь-якого брокера через МОФТ, Ви отримуєте можливість отримувати гроші просто так за те, що раніше б Ви робили безкоштовно. Це доводить те, що робити свої перші кроки в торгівлі на ринку Форекс через МОФТ вигідніше, ніж починати з офіційного сайту будь-якого брокера. Саме тому МОФТ вважається місцем, з якого і починається ринок Форекс.

Тохиров Тимур Валерійович, трейдер-аналітик, член об'єднання трейдерів МОФТ

Фінансовий аналітик МОФТ з 2010 року. За цей час він провів понад 1000 незалежних фінансових досліджень, а також став автором безлічі фінансових та економічних новин, аналітичних оглядів і детальних оглядів діяльності найбільших брокерів Форекс. Головний девіз Тимура в його діяльності — детальне і поглиблене вивчення фінансової інформації, витяг з неї основної користі й публікація цієї інформації в простому і доступному для читача форматі.