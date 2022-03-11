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Чому НАТО не хоче закривати небо над Україною: пояснення дипломата

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П'ятниця 11 березня 2022 16:40
Чому НАТО не хоче закривати небо над Україною: пояснення дипломата Фото: чому НАТО не хоче закривати небо над Україною (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько

Сьогодні Україна не володіє достатньою кількістю сил та ресурсів, щоб забезпечити повне закриття неба. НАТО, своєю чергою, боїться зіткнення двох ядерних держав.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів дипломат Костянтин Грищенко.

Чому ж НАТО відмовляється закрити небо над Україною

В першу чергу НАТО занепокоєне тим, що її літакам доведеться зіткнутися з авіацією Росії, що може призвести до прямого зіткнення ядерних країн.

"Якщо ти вводиш безпольотну зону, ти маєш забезпечувати її дотримання. Це означає, що літакам НАТО чи США доведеться бути готовими до зіткнення з військово-повітряними силами Росії. Генерали та політики в США стверджують, що це вкрай небезпечно, тому що дві ядерні держави раніше ніколи не вступали в пряме зіткнення. Вони мали посередні конфлікти під час радянських часів", - відзначив Грищенко.

Чи існують альтернативи для України

"Вона не називається No-Fly zone - вона називається протиповітряною обороною в рамках війни з РФ. Для цього потрібно отримати системи ураження повітряних сил, які будуть ефективними та досить сучасними в умовах України", - додав дипломат.

За словами Грищенка, альтернативою для України може бути передача ракет Stinger або Patriot, однак питання полягає не в їх вартості, а в достатній кількості підготовлених фахівців, які будуть здатні управляти відповідними системами.

Сьогодні ж нашій країні було передано достатню кількість переносних протиповітряних засобів. Наприклад, Stinger здатні знищити ворожий літак, який перебуває на висоті до 3 кілометрів.

Чим сьогодні можуть допомогти союзники України

"Це передати нам літаки радянського виробництва, які є на озброєнні України – наші військові знають як ними користуватися. Наразі вони ще залишилися на озброєнні Польщі та ще кількох країн. Вони також можуть бути засобом боротьби проти літаків Росії. Але це складне питання, бо днями Польща заявила про готовність передати нам свої винищувачі, а на тому все поки що зупинилося", - відзначив дипломат.

Водночас як зауважив Грищенко, постійний інформаційний потік в США про військові злочини Росії та про те, що відбувається проти цивільних жителів України - може схилити Захід до застосування більш жорстких заходів проти окупанта.

"І на якомусь етапі вони можуть змінити свою позицію. Хоча на сьогодні ніхто про це говорити поки що не хоче", - додав дипломат.

Також детальніше про те, чому партнери України відмовляються закрити небо над країною - в матеріалі РБК-Україна.

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