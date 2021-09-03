Чому компанії обирають "Альфа Страхування" для медичного страхування співробітників?

Ефективність бізнесу сильно залежить від людських ресурсів. Подбати про співробітників і тим самим підтримати ресурс компанії можна, забезпечивши якісну медичну страховку. Згідно з останніми даними*, близько 700 тисяч українців вже мають поліс добровільного медичного страхування (ДМС), більше 90% з них - у межах корпоративного страхування. В Україні чимало страхових компаній пропонують корпоративні програми ДМС, проте для захисту здоров'я важливо працювати з надійним партнером. Понад 400 великих національних і міжнародних компаній обирають "Альфа Страхування" (Україна), яка вже кілька років поспіль залишається лідером у страхуванні здоров'я**.

Ми запитали у клієнтів компанії, чим вони керуються при виборі страхового партнера. Наприклад, компанія "Київстар" звертає увагу на успішний досвід ведення великих корпоративних клієнтів і наявність сильного медичного асистансу. Трапезникова Алла, старший фахівець з компенсації і пільг в компанії "Київстар", розповіла, чому національний оператор мобільного зв'язку обрав "Альфа Страхування".

"Щоб вибрати партнера по медичному страхуванню співробітників,"Київстар" проводить тендер. Для участі запрошуються великі страхові компанії, які працюють в Україні і мають успішний досвід ведення корпоративних клієнтів чисельністю понад 2000 осіб. Критерії, які враховуються в тендері, різні - від функціональної оцінки до фінансової. "Альфа Страхування" в рейтингу учасників тендера отримала найвищий бал, так як запропонувала найкращі умови та вартість програм страхування для співробітників. Обов'язковою умовою участі в тендері була наявність сильного асистансу. Ми оцінюємо час дозвону в асистанс, якість обслуговування, клієнтоорієнтованість, покриття мережі договірних медичних установ. Важливо, щоб обслуговування було по всій Україні", - говорить Трапезникова Алла.

"Альфа Страхування" дійсно задовольняє високі очікування щодо медичного асистансу. Компанія володіє власним ассистансом, який налічує 160 кваліфікованих лікарів-координаторів, які працюють в режимі 24/7. Середній показник часу дозвону до асистансу - 10 секунд. При цьому показник скарг дуже низький - всього 0,15% від всіх звернень.

Як каже директор департаменту особистих видів "Альфа Страхування" Маслова Юлія, у кожного корпоративного клієнта свої ексклюзивні умови. Всі програми схожі базовим наповненням, але відрізняються додатковими послугами, а також рівнем клінік.

"З кожним корпоративним клієнтом обговорюються його побажання і потреби колективу: хтось хоче додати у покриття тільки невідкладну стоматологію, а хтось планову з ортодонтії та протезуванням; комусь достатньо клінік середнього цінового діапазону, а хтось хоче повне покриття дорогих клінік. Нерідко клієнт відмовляється від тієї чи іншої опції на користь іншої, більш актуальною і затребуваною. Наприклад, клієнт готовий знизити категорії клінік з повним покриттям або зменшити ліміт, а інколи відмовитися зовсім від послуг тренажерного залу або басейну, але додати у програму покриття covid-19", - коментує Маслова Юлія.

Наприклад, завдяки спеціальній програмі страхування в офісах "Альфа-Банку" (Україна) передбачені наявність аптечок і присутність лікаря.

"При виборі страхового партнера ми оцінили важливу перевагу "Альфа Страхування" - індивідуальний підхід до клієнта. Завдяки спеціальній програмі, крім класичного пакета послуг, співробітники можуть підвищити свій клас страхування і зі знижкою придбати страховку для родичів. Як технологічний банк, ми також цінуємо зручність і сучасні рішення, які пропонує "Альфа Страхування", - коментує Марія Гаравская, HR-директор Альфа-Банку Україна.

Для деяких корпорацій важливо, щоб у страхової була широка зона покриття. Цей показник оцінював HR-департамент телеканалу "Інтер", так як їх співробітники часто переміщаються по всій території країни. Для таких клієнтів "Альфа Страхування" має цінну перевагу: більш 6400 клінік-партнерів і аптек по всій Україні. Це означає, що застрахований може отримати медичну допомогу практично в будь-якому місті.

"Вже 2 роки ми обираємо "Альфа Страхування", так як компанія є одним з лідерів ринку страхування і відповідає всім нашим вимогам. Більш того, партнер показав свої сильні сторони як технологічна компанія. Для нас важливо, щоб процес комунікації із застрахованими був автоматизований і дозволяв швидко отримати необхідну допомогу як онлайн, так і за допомогою колл-центру. Кілька разів на рік ми моніторимо рівень задоволеності співробітників роботою страхової компанії. "Альфа Страхування" отримала більше 85% позитивних відгуків від наших співробітників - це відмінний показник ", - ділиться Шевченко Олена, HR телеканалу "Інтер".

Щоб мати високий рівень задоволеності клієнтів, "Альфа Страхування" регулярно працює над покращенням сервісу і розвитком digital-комунікації. Ще в 2018 році компанія розробила мобільний додаток "Альфа Асистанс", щоб процес страхування став для клієнтів ще більш простим і зрозумілим. Його функціонал дозволяє вибрати лікаря, записатися на прийом без додаткових телефонних дзвінків, зберігати результати аналізів і тд.

* Дані журналу "Фокус"

** Рейтинг страхових компаній з добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби за 1 квартал 2021, від журналу Insurance Top.