Чому добровільне медичне страхування надійніше, ніж безкоштовна медицина

Здоров'я — найцінніший капітал людини у будь-якому віці. Часто, попри умовно безкоштовну медицину в Україні, турбота про здоров'я вартує чималих коштів, адже не всі медикаменти і медичні послуги держава компенсує пацієнтам. Згідно з результатами дослідження, у 2020 році 8,6% українських родин в середньому витрачали 2 тисячі грн на ліки. І ця сума може збільшуватися, в залежності від рівня тяжкості захворювання і складності діагностики. На жаль, спрогнозувати річні витрати на підтримку здоров'я неможливо, проте точно можна захистити себе і родину від незапланованих витрат на лікування. Це дозволяє зробити добровільне медичне страхування (ДМС).

Чому у 2021 році варто обирати ДМС, а не розраховувати на державну підтримку? Навіть у МОЗ визнають, що державна Програма медичних гарантій дає збій і не завжди компенсує усі витрати на медичні послуги. Минулого року більше третини опитаних українців (35%) підтвердили, що їм доводилося доплачувати за прийом лікаря чи медичну процедуру. І вартість доплат завжди непередбачувана. Саме тому надійніше придбати поліс ДМС, який дає гарантією того, що застрахований клієнт отримає компенсацію при виникненні захворювань або травм від нещасного випадку.

В Україні існує чимало компаній, які пропонують відповідні поліси, проте для захисту свого здоров'я варто обирати надійну компанію. Вже декілька років поспіль лідером страхування здоров'я залишається компанія “Альфа Страхування” (Україна)*, яка за результатами 1 кварталу 2021 року посіла перше місце у відповідному рейтингу.

Поліс ДМС від “Альфа Страхування” передбачає:

організацію та оплату медичних послуг;

медикаментозне забезпечення;

повне або часткове відшкодування коштів, витрачених на лікування.

Зараз компанія “Альфа Страхування” має понад 4500 клінік-партнерів по всій Україні. Це означає, що клієнт може отримати медичні послуги у будь-якому місті. Важливий фактор — компанія має власний медасистанс, який нараховує 160 кваліфікованих лікарів-координаторів, що працюють в режимі 24/7, надаючи оперативну допомогу клієнту за запитом. У зв'язку з коронавірусною інфекцією за останній рік у компанії збільшилася кількість звернень зі скаргами на хвороби органів дихання, але це не єдина причина звернень.

"Щоб організувати клієнту допомогу, медичний асистанс уточнює його скарги на здоров'я й анамнез. За останній рік у нас збільшилася кількість звернень зі скаргами на хвороби органів дихання. Наступні по частоті запитів — захворювання неврології, гастроентерології, урології та гінекології. Оскільки Асистанс представляють професійні лікарі-координатори, вони компетентно можуть оцінити, яку саме допомогу потребує клієнт, до якого лікаря його варто записати на консультацію тощо.

Клієнти можуть звернутися в асистанс будь-яким зручним способом. Телефон, електронна пошта, чат на сайті компанії, чат-бот у Viber, Telegram або Messenger — кожен обирає те, що для нього зручно. Якщо у страхової компанії є застосунок з відповідним функціоналом, ним також можна скористатися для оформлення заявки на консультацію з лікарем", — говорить Заступник директора Департаменту медичного асистансу, Джулай Альона.

До речі, такий мобільний застосунок є у компанії “Альфа Страхування”. Його функціонал дозволяє застрахованим клієнтам записатися на прийом без додаткових телефонних дзвінків. Він також зберігає результати аналізів та висновки лікаря прямо у смартфоні. Крім того, клієнт може за допомогою мобільного застосунку надати страховій компанії звітні документи для попередньої експертизи, щоб потім отримати відшкодування самостійно витрачених коштів на лікування. На всі необхідні дії для отримання виплати витрачається мінімум часу.