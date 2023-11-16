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С начала вторжения РФ Vulkan Casino направил на помощь ВСУ и гражданским более 17 млн гривен

Фото: Vulkan Casino направил на помощь ВСУ и гражданским более 17 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Лицензионное казино Vulkan Casino с начала российского масштабного вторжения направило защитникам и гражданским помощи более чем на 17 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМО компании Евгения Крюкова.

"Vulkan Casino направило на помощь ВСУ и гражданским украинцам уже более 17 млн гривен - и мы будем продолжать благотворительную деятельность к победе Украины. Наша благотворительность проходит в рамках проекта, который мы реализуем уже второй год - "Зажигай огонь победы". Уже в первые месяцы полномасштабной войны нам удалось собрать 3 млн грн, что позволило помочь военным и целым подразделениям, и в том числе нашим коллегам, ушедшим защищать Украину", - рассказал он.

По словам Крюкова, в рамках этого направления поддержки компания продолжает покупать и передавать на нужды фронта бронеплиты и плитоноски, шлемы, рации и дроны, аптечки, моторные лодки и полевые печи.

"Однако призывы о помощи звучали со всех сторон, и мы не могли не прислушаться. Гражданские люди тоже страдают от войны - теряют средства к существованию, остаются без жилья, вынуждены уезжать из родных краев. Поэтому Vulkan Casino запустило благотворительный проект "Зажигай огонь победы" в расширенном формате и на данном этапе мы имеем три основных направления работы: оснащение военных всем необходимым на передовой, реабилитация пострадавших от войны и восстановление жилья, поврежденного или разрушенного вражескими обстрелами", - добавил СМО Vulkan Casino.

Он также детализировал суммы пособия по этим направлениям.

"На реабилитацию украинцев уже направили 4,6 млн грн, на восстановление зданий - 3,2 млн, а на нужды защитников - 9,3 млн. Поэтому в целом проект "Зажигай огонь победы" уже помог более чем на 17,1 млн грн. распределения помощи мы сотрудничаем с рядом проверенных организаций, а именно - с фондами "Коло" и "Залог", благотворительной платформой dobro.ua и проектом "Добробат". Благодарим партнеров за поддержку нашей миссии! Зажигаем огонь победы вместе", - отметил Евгений Крюков.

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