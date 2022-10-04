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С начала войны украинские энергетики вернули свет 7 млн потребителей, - Минэнерго

Фото: с начала войны украинские энергетики вернули свет 7 млн потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С начала полномасштабного вторжения России в Украину энергетики возобновили электроснабжение для 7 млн. потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства энергетики.

"Всего с начала войны электроснабжение восстанавливалось около 7 миллионов потребителей. Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение украинским гражданам", - говорится в нем.

Отмечается, что в течение сентября было возобновлено электроснабжение для 646,4 тысячи потребителей, которые были обесточены из-за боевых действий.

В настоящее время обесточенными остаются 1299 населенных пунктов, всего около 729,3 тысячи потребителей, а без газоснабжения - около 623,7 тысячи абонентов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину компания ДТЭК Рината Ахметова вернула свет более 4 млн потребителей.

В течение сентября энергетики компании ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет 385 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрела в Донецкой и Днепропетровской областях.

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