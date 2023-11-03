С начала войны долги перед "зеленой" генерацией увеличились до 32 млрд грн

Компании, поддерживающие низкий тариф на электроэнергию для населения в рамках возложенных на них спецобязательств (ПСО), оказались в долговом кризисе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Forbes Ukraine.
"В этом году долговая лавина накрыла компании, которые обеспечивают низкие тарифы на электроэнергию для населения. Государственный "Энергоатом", ключевой элемент этого процесса, начал возвращать миллиардные долги только в сентябре 2023-го. Но по итогам года он все равно останется должен партнерам 17 млрд грн. Это лишь часть большого долгового кризиса, в котором оказались все ключевые игроки рынка - Укрэнерго, Энергоатом, ДТЭК, облэнерго и "зеленые", - говорится в нем.
Отмечается, что из-за дефицита средств в системе солнечные и ветроэлектростанции отказываются от "зеленого" тарифа, а облэнерго вынуждены переводить работников на четырехдневную рабочую неделю.
Также в материале добавили, что "Энергоатом" с октября 2021 года, по решению правительства, субсидирует низкий тариф для населения. Однако после оккупации Запорожской АЭС компании не хватает денег на это.
В частности, выручка "Энергоатома" за 2022 год - 134 млрд грн, а в этом году, по данным "Энергоатома", сумма компенсации низких тарифов для населения будет на уровне 130 млрд грн. Себестоимость производства электроэнергии - 53 млрд грн. "Возможностей компании не хватает", - объясняют в "Энергоатоме".
"Энергоатом" задолжал также госпредприятию "Гарантированный покупатель", которое выплачивает поставщикам электроэнергии компенсацию за низкие тарифы для населения и платит производителям возобновляемой энергии за производимую электроэнергию.
"В течение большой войны задолженность перед производителями "зеленой" электрики увеличилась вдвое, до 31,7 млрд грн", - отмечается в материале.
Ранее в Раде призвали к улучшению финансовой дисциплины на энергорынке.
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