Украина с начала 2025 года вернула домой уже более 30 детей. И работа по возвращению маленьких украинцев продолжается ежедневно.

Об этом заявила директор инициативы Bring Kids Back UA и советник руководителя Офиса президента Дарья Заривна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV .

"Сегодня (6 февраля - ред.) мы объявляем о возвращении еще семи детей. С начала года это уже 31 ребенок. В прошлом году удалось вернуть около 450 детей. Вот сейчас три семьи находятся в Центре защиты прав ребенка, где проходят опрос", - отметила Заривна.

По ее словам, насильно депортированы, усыновлены, переданы в российские детские дома и т.д. 19.546 украинских детей, но сейчас Минюст готовит дополненную подборку.

На данный момент более 1,6 млн несовершеннолетних украинцев находятся на временно оккупированных территориях. На этот человеческий массив направлена огромная индустрия российских военизированных детских лагерей, политизированная система образования, которая воспитывает солдат для следующей общеевропейской войны. И хоть дата ее доподлинно неизвестна, призыв страной-врагом уже активно проводится.