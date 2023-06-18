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С начала года ТЭС ДТЭК сгенерировали почти 6 млрд кВт-ч электроэнергии

Фото: с начала года ТЭС ДТЭК сгенерировали почти 6 млрд кВт-ч электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За 5 месяцев этого года ТЭС ДТЭК Энерго сгенерировали в украинскую энергосистему 5,7 млрд кВт-ч электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"В январе - мае этого года ТЭС компании сгенерировали в украинскую энергосистему более 5,7 млрд кВт-ч электроэнергии. Такие объемы эквивалентны среднему потреблению около 1,9 млн семей в течение целого года", - говорится в нем.

В ДТЭК уточняют, что в мае 2023 года ТЭС компании отпустили более 20% больше электроэнергии, чем в мае прошлого года.

"После подрыва россией Каховской ГЭС украинские энергетики понимают, что на их плечи ложится еще больше ответственности за надежность работы украинской энергосистемы. Испытывают это и в тепловой генерации, которая в случае падения выработки электроэнергии на украинских гидроэлектростанциях подхватывает дополнительную нагрузку по балансированию" генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Он добавил, что ДТЭК должен продолжать усиленно готовить станции к отопительному сезону, а также поддерживать энергосистему имеющимися мощностями.

Напомним, с начала года ДТЭК вложил 1,2 млрд гривен в ремонты и возобновление ТЭС.

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