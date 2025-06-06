С начала года ДТЭК ввел в работу 7 угольных лав для стабильной угледобычи

"Для подготовки тепловой генерации к летним пикам потребления и следующему отопительному сезону, с начала года шахтеры ДТЭК Энерго уже ввели в работу 7 новых лав. Две из них - в мае", - говорится в нем.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко рассказал, что добыча топлива для тепловой генерации требует детального планирования и последовательности в каждом этапе. В том числе, в запуске новых угольных лав.

"Наша основная задача остается неизменной - обеспечить надежность энергосистемы и при этом продолжать восстановление наших энергообъектов после вражеских атак. Летом и во время отопительных сезонов нагрузка на тепловую генерацию традиционно возрастает, поэтому поддерживаем соответствующий ритм работы", - добавил он.