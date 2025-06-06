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С начала года ДТЭК ввел в работу 7 угольных лав для стабильной угледобычи

Фото: ДТЭК ввел в работу 7 угольных лав с начала 2025 года (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

С начала года шахтеры ДТЭК ввели в работу 7 угольных лав, две из них - в мае, для обеспечения стабильной угледобычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Для подготовки тепловой генерации к летним пикам потребления и следующему отопительному сезону, с начала года шахтеры ДТЭК Энерго уже ввели в работу 7 новых лав. Две из них - в мае", - говорится в нем.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко рассказал, что добыча топлива для тепловой генерации требует детального планирования и последовательности в каждом этапе. В том числе, в запуске новых угольных лав.

"Наша основная задача остается неизменной - обеспечить надежность энергосистемы и при этом продолжать восстановление наших энергообъектов после вражеских атак. Летом и во время отопительных сезонов нагрузка на тепловую генерацию традиционно возрастает, поэтому поддерживаем соответствующий ритм работы", - добавил он.

 

Напомним, по итогам 2024 года инвестиции ДТЭК Рината Ахметова в украинскую угледобычу составили 7,5 млрд грн, за последние три года (2022-2024) - 18 млрд грн.

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ДТЭК