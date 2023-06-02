RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С начала года ДТЭК вложил 1,2 млрд гривен в ремонты и восстановление ТЭС

Фото: с начала года ДТЭК вложил 1,2 млрд гривен в ремонты и восстановление ТЭС (dtek com)
Автор: Сергей Новиков

За 5 месяцев этого года ДТЭК вложил в ремонты своих теплоэлектростанций более 1,2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечают в пресс-службе, компания продолжает усиленно готовить теплоэлектростанции для работы на максимуме в предстоящий отопительный сезон.

Вместе с восстановительными работами в рамках нынешней ремонтной кампании планируется починить 27 энергоблоков ТЭС ДТЭК. В марте-мае уже отремонтировали 4 из них, еще 9 - в процессе.

"Мы активно готовимся к следующей зиме. Вместе с тем продолжаем работать в условиях постоянных обстрелов. Только в мае россияне трижды атаковали наши теплоэлектростанции. Одна ТЭС даже была вынуждена остановиться из-за обстрела и повреждения врагом магистральных линий. Но и в таких условиях энергетики продолжают обеспечивать страну необходимой электроэнергией и ремонтировать оборудование для стабильной работы во время отопительного сезона", - рассказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

В компании также добавили, что по итогам прошлого года на ТЭС ДТЭК было реализовано 26 ремонтов энергоблоков, инвестиции в это составили почти 2,2 млрд. грн.

Как сообщалось, с сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы 33 раза. С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК 23 раза "поднимали с нуля" ТЭС после обстрелов и возобновляли работу электростанций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКТЭС