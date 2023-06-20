С начала суток вода упала на 8 см. Какая ситуация в подтопленных районах из-за подрыва ГЭС

Вода после подрыва Каховской ГЭС 6 июня находится на уровне 31 см и за 19 июня спала на 17 см, а с начала этих суток - еще на 8 см. Всего подтопленными остаются 25 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александра Хорунжего в Military Media Center .

Херсонская область

По данным спикера, на правом берегу Днепра подтопленными остаются 4 населенных пункта. В частности, в этих населенных пунктах до сих пор подтоплены остаются 818 домов.

"При этом на временно оккупированной территории подтопленными остаются 17 населенных пунктов", - рассказал он.

Николаевская область

В Николаевской области остаются подтопленными 4 населенных пункта в Баштанском районе, а именно села Новософиевка, Лиманцы, Михайловка, Баратовка.

"Замечу, что подтопленных зданий нет, но остаются подтопленными домохозяйства. В настоящее время остаются подтопленными 8 огородов", - сказал он.

По его словам, в области частично обесточен один населенный пункт - Афанасьевка, а в 7 населенных пунктах прекращено централизованное водоснабжение. Также прекращена эксплуатация 6 артезианских скважин в Снегиревке.

Также, по его данным, в результате наводнения в области разрушены 2 и повреждены 2 моста - организован объезд.

Эвакуация из подтопленных районов

В Херсонской области было эвакуировано 2783 человека, в том числе 309 детей и 80 маломобильных и 284 животных. В Николаевской области - 990 человек, в том числе 167 детей.

Днепропетровская область

Более 30 населенных пунктов Днепропетровской области пока не имеют централизованных поставок из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"В результате катастрофы прекращена работа водозаборных станций в городах Покров и Никополь, в результате чего без централизованного водоснабжения остается 35 населенных пунктов, из них 14 частично", - уточнил представитель ГСЧС.

По его словам, всего в области лишены централизованного водоснабжения более 167 тыс. абонентов.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Первоначально затопленными оказались 80 населенных пунктов, в зоне затопления. У местного население было не более 5 часов, чтобы безопасно эвакуироваться из зоны затопления.

Что касается оккупированной части Херсонской области, то захватчики не только не разрешали местным эвакуироваться, оборудовав блокпосты на "сухих маршрутах", но и обстреливали Херсон прямо во время эвакуации.

По последним данным, более 500 жителей оккупированных Олешек Херсонской области могли погибнуть из-за бездействия оккупантов.